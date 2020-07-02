Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с членами Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси. Спикер обсудила с молодыми людьми текущую ситуацию в стране, ответила на их вопросы, сообщает БЕЛТА.

В Молодежный парламент входят 70 человек в возрасте от 18 лет до 31 года, которые представляют все области и Минск. Сегодня они избрали руководство совета, председателей комиссий - по аналогии с палатами Национального собрания. Во время встречи Наталья Кочанова пожелала молодым людям успехов и пообещала всяческую поддержку со стороны парламентариев. "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы, набираясь опыта, вы могли максимально чувствовать удовлетворение от этой работы", - сказала она, обращаясь к молодым коллегам.

Спикер напомнила, что молодежь - один из приоритетов белорусской социально-экономической политики. "Все, что касается будущего страны, связано с молодежью", - подчеркнула она. В состав совета вошли люди, которые, несмотря на свой возраст, успели добиться значимых успехов в профессии, учебе. Более того, они хотят быть полезными обществу, имеют серьезную гражданскую позицию, благодаря чему их заметили и избрали в молодежный парламент. "Для них это будет хорошая школа, а для нас - обратная связь в работе с молодежью", - отметила Наталья Кочанова, отвечая после встречи на вопросы журналистов.

Национальное собрание намерено активно работать с Молодежным советом. "Для нас очень важна такая связующая нить между парламентариями и молодежью: чем она живет, что ей интересно, что волнует. Мы же, принимая свои решения, будем четко понимать, что надо делать в работе с молодежью", - уверена председатель Совета Республики.

Формат совместной работы будет разным. Так, молодых людей пригласят на сессию в парламенте. "Будем обязательно привлекать наших коллег из Молодежного совета на выездные заседания Постоянных комиссий в регионах", - добавила Наталья Кочанова.

Она отметила, что признательна молодым людям за активную дискуссию и разноплановые вопросы. Члены Молодежного парламента хорошо владеют ситуацией в стране, им небезразлично происходящее. Так, парламентарии интересовались мнением Натальи Кочановой об информационном пространстве Беларуси, спрашивали, какие качества важны для молодого политика. Озвучивались также идеи и предложения. Например, о том, чтобы студенты могли проходить практику не только в городах. Участники встречи предположили, что это помогло бы будущим молодым специалистам освоиться в сельской местности, и они бы охотнее ехали в регионы по распределению. Спикер эту идею одобрила и сказала, что обсудит перспективы ее реализации с министром образования.-0-