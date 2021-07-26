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Общество
26 июля 2021, 17:53

Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас. Мы договаривались, что будем периодически встречаться для того, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы повестки дня, сверить часы в нашей работе. Нам сегодня очень важно знать, чем занимается Молодежный совет, наши молодые коллеги. Мы уже несколько таких встреч провели, - рассказала Наталья Кочанова. - Я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что принимаете активное участие во всех мероприятиях Совета Республики. Совсем недавно мы проводили выездное заседание Президиума в Ушачах, где принимали участие и наши молодые коллеги. Я думаю, что это хорошая школа, хороший опыт в работе. И мы его продолжим".

По словам спикера, молодым парламентариям необходимо больше общаться с людьми в регионах. "Нам как никогда надо больше встречаться с разными категориями людей, разговаривать, объяснять, рассказывать. Люди еще информационно многого не знают. Потому что интернет-источники, сайты свидетельствуют о том, что грязь, ложь и фейки будут продолжаться. Нам этого не избежать. Но нам важно работать на упреждение, а это значит - встречаться с людьми и доводить до них правдивую информацию, которая имеет место быть", - отметила председатель Совета Республики.

И в этом плане, как подчеркнула Наталья Кочанова, себя хорошо зарекомендовали приемы граждан. "Следующее выездное заседание Президиума Совета Республики в первой декаде августа мы будем проводить в Минске. Выедем во все администрации города, а потом подведем итоги", - дополнила она.

Молодежный парламент работает только один год, но уже многое сделано, уверен председатель комиссии по предпринимательству, экономике и инновационному развитию Максим Крупейченко. "Этот год очень плодотворный. Уже видны реальные результаты нашей работы. Молодежный парламент состоит из 70 членов - это ребята со всей страны. По нашей тематике были организованы общественные приемные на постоянной основе. Также члены Молодежного парламента участвуют в диалоговых площадках, в организации молодежного бизнес-инкубатора. То есть, на мой взгляд, Молодежный парламент себя оправдал. И хочется сказать спасибо за поддержку, которую оказывает Совет Республики в нашей деятельности", - отметил он.

Председатель Вишовского сельского исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии по вопросам экологии, волонтерскому движению и устойчивому развитию Дмитрий Карпиков добавил, что у Молодежного парламента большие перспективы. "Я считаю, что за этот год многое сделано. Преимущество молодежного парламента в том, что мы находимся по всей Беларуси и можем услышать молодежь в самой отдаленной глубинке. У этих ребят много интересных мыслей и идей, которые хотелось бы донести до самого высокого уровня. И именно это мы как раз можем сделать. Я думаю, что у нас еще все впереди. Поэтому не стоит останавливаться. Работы еще много", - добавил молодой парламентарий.

Так, членами Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании инициирован проект "Историческая память" в рамках которого в городе Береза Брестской области в апреле 2021 года на месте концентрационного лагеря проведен митинг-реквием, а также объявлен сбор средств на создание мемориального комплекса жертвам политических репрессий польских властей на территории Западной Беларуси в период 1921-1939 годов. В преддверии Дня Победы Молодежный парламент выступил одним из инициаторов проекта "Аллеи Победы". С представителями общественности и политических сил в ходе старта проекта в Минске состоялась закладка одноименной аллеи. Присоединиться к акции мог любой белорус, высадив дерево в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В июне Молодежным парламентом проведена замена в Минске устаревшей мемориальной доски в память о С.О.Притыцком, видном советском и белорусском политическом деятеле, организаторе комсомольского подполья Западной Беларуси, участнике Великой Отечественной войны.

Продолжается работа в информационном пространстве. Запущен сайт Молодежного парламента mpns.by. Проводится активное обновление информации о деятельности парламента в социальных сетях. В настоящее время прорабатывается возможность запуска на телеканале СТВ авторской информационно-аналитической программы под рабочим названием "Сенат", где будет подробно освещаться деятельность Совета Республики, его членов, а также Молодежного парламента.

В целях организации участия членов Молодежного парламента в законодательном процессе за каждой профильной комиссией закреплен перечень законопроектов, находящихся на рассмотрении в Палате представителей и Совете Республики. На сайте Молодежного парламента mpns.by работает электронная форма по сбору предложений от молодежи по изменению Основного закона Беларуси. Члены Молодежного парламента в рамках проекта "Беларусь будущего" продолжают встречи с представителями учащихся и студенческих коллективов. В настоящее время в формате данных встреч сделан упор на сбор предложений по изменению Конституции.

За год в онлайн-режиме проведена встреча с представителями Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Опыт Беларуси в сфере молодежного парламентаризма был представлен на международном форуме "Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который прошел по инициативе парламента Узбекистана. В ходе восьмого Форума регионов Беларуси и России проведено совместное заседание руководящих органов Молодежного парламента при Национальном собрании и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В рабочем порядке подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В очном формате в июне состоялись встречи с представителями органов молодежного парламентаризма Калининградской и Тамбовской областей России.

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич
Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич

В июле проведена встреча с прибывшими в Беларусь депутатами Одесского областного и городского советов, представляющими политическую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в 2020 году в Верховной раде Украины публично осудила попытку государственного переворота в Беларуси. Молодежным парламентом в настоящее время прорабатывается возможность организации Белорусско-китайского молодежного форума. -0-

Фото Павла Орловского

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