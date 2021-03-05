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Общество
05 марта 2021, 19:05

Кочанова встретилась с девушками-курсантами вузов МВД

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с курсантами вузов Министерства внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже сложилась добрая традиция, когда лучшие учащиеся учебных заведений страны посещают Совет Республики, знакомятся с законотворческой деятельностью и сенаторами, встречаются со спикером верхней палаты парламента. Сегодняшнее мероприятие стало для девушек-курсантов МВД подарком сразу к трем праздникам: Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, Дню милиции и Международному женскому дню.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере за чашкой чая. Курсанты интересовались у Натальи Кочановой, как ей удается совмещать работу и семью, какие хобби у нее есть, какие качества она ценит в людях и какими принципами руководствуется в жизни.

Курсант факультета милиции Могилевского института МВД Александра Шматюк впервые посещала Совет Республики. Девушка призналась, что не единожды слышала, что Наталья Кочанова очень интересный человек, поэтому мечтала об этой встрече. "Разумеется, очень приятно, что Наталья Ивановна нашла время встретиться с нами. Все-таки это такой уровень взаимодействия. Есть возможность быть услышанными, обменяться мнениями. На самом деле, это очень интересная практика. И мне кажется, что, наверное, надо чаще проводить такие встречи. Я считаю, что это очень важно", - сказала она.

Во время встречи
Во время встречи

Александра Шматюк - будущий инспектор по делам несовершеннолетних. "Я буду работать с проблемными детьми, у которых, возможно, не все правильно складывается в жизни. И я хочу им помогать. Я патриот своей страны и очень горжусь Беларусью", - отметила девушка.

Курсант уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Татьяна Якимчук выбрала профессию милиционера. "Я с самого детства знала, что моя жизнь будет связана именно с этим и не жалею о своем решении. Я считаю, что важно помогать людям и вообще соблюдать законы, - поделилась девушка. - Сегодняшняя встреча в Совете Республики для меня очень важна. Это большая честь - пообщаться с Натальей Ивановной".

Как подчеркнула Наталья Кочанова, после встречи у нее остались очень теплые впечатления. "Эти девушки выбрали для себя сложную и непростую профессию для сохранения мира, порядка и стабильности в обществе. Это вызывает особую гордость", - сказала она.

При этом спикер отметила определенную схожесть основных принципов работы и руководящего состава страны, и ее правоохранительных органов. Высказав своеобразное напутствие курсантам вузов МВД, она сказала: "Главное в вашей работе - справедливость. И умение любить людей".

Председатель Совета Республики уверена, что с молодежью нужно встречаться и делать это, как можно чаще. "Для того чтобы рассказывать им о той реальной ситуации, которая складывается в нашей стране, чем живут люди. Кроме того, очень важно, чтобы молодежь знала о работе госорганов. Ребята, кстати, с интересом смотрят музейные экспозиции Совета Республики, задают вопросы, знакомятся с деятельностью верхней палаты Национального собрания. Более того, когда мы встречаемся с молодыми людьми в учебных заведениях, от них самих поступают предложения посетить Совет Республики", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, переоценить эту работу невозможно. "Какие формы и методы? Мне кажется, прежде всего надо просто разговаривать с молодыми людьми на равных, понимая, что, конечно, они сейчас очень информированы. Достаточно много информации поступает из разных источников. Но важно определить, где она достоверная, реальная. И вот тут надо молодым людям помочь в этом разобраться, а это возможно только при таких личных встречах", - отметила председатель Совета Республики.

Спикер добавила, что курсанты с неподдельным интересом слушали ее и задавали вопросы, в том числе личные. "Для женщины профессиональный рост, конечно, очень важен. Но не менее важна семья, женское счастье. А чем оно определяется? Прежде всего когда рядом с тобой родные и близкие по духу люди. Наверное, с возрастом больше понимаешь ценность этого. Поэтому я говорила с ними еще и как женщина уже более взрослого возраста. Нельзя забывать и про основное предназначение женщины - семью, детей. Это очень важно", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Как добавила председатель первичной организации ОО "Белорусский союз женщин" секретариата Совета Республики Тамара Леончик, это первое совместное мероприятие, которое проводится с недавно созданной объединенной организацией БСЖ МВД. "Мы продолжаем такую форму работы, как ознакомление молодежи и подрастающего поколения с историей парламентаризма, музеем Совета Республики. Кому как не будущим правоохранителям повышать правовую культуру и формировать ответственную гражданственность".

Завершилась встреча совместным фотографированием и вручением подарков.

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Во время экскурсии по зданию Совета Республики
Во время экскурсии по зданию Совета Республики

Фото Андрея Покумейко

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