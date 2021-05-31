31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с председателями областных Советов депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы пригласили вас на совещание в Совет Республики для того, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, которые касаются работы депутатского корпуса. Насколько вы подготовлены к тому, чтобы реализовывать грантовую политику, которую мы по инициативе депутатского корпуса отработали в стране. Возможно, у вас есть вопросы, которые необходимо решить на нашем уровне, - сказала Наталья Кочанова. - Когда мы были в Лунинце, нам были предложены проспекты по каждому районному, поселковому Совету. Я хочу сказать, что очень интересная информация. Мы договорились, что сделаем выставку. И всякий раз, когда у нас будут проходить заседания Совета Республики, будем выставлять на стендах по одному из районов каждой области, можно будет сенаторам ознакомиться с деятельностью сельских Советов. Потому что это первичное звено, и от их работы зависит многое".

Спикер напомнила, одно из приоритетных направлений развития страны на ближайшую пятилетку - это сильные регионы. "А это значит, что там должны создаваться производства, должны быть рабочие места, объекты социального и культурного назначения. То есть люди должны жить полноценной жизнью", - отметила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова подчеркнула, есть разные поселковые Советы по численности. "Если, к примеру, в Ольшанах - 10 тыс., то самый небольшой в Лунинецком районе Брестской области - 900 человек. В других регионах и того меньше. Поэтому, конечно, нам надо отработать систему работы местных Советов депутатов, в каком виде они должны быть по численности, финансированию. Важно, чтобы это было эффективно с учетом численности населения. Буквально на этой неделе мы будем проводить мероприятия, которые будут способствовать тому, чтобы более детально изучить работу этих низовых структур депутатского корпуса, - констатировала спикер. - Сейчас принято решение, которое позволяет нам проводить отчуждение, продажу ветхих, неиспользуемых зданий. Этим вопросом тоже надо заниматься. Потому что надо навести порядок. Все должно быть абсолютно четко и правильно выстроено".

Как рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, в последнее время все больше говорится об усилении роли местных Советов. "Мы обсуждаем вопросы развития местного управления, самоуправления довольно активно, и как раз-таки депутаты местных Советов являются определенным связующим звеном между обществом и государством. И выявление проблем жителей регионов - это наша основная задача. Причем депутатов всех уровней. Много вопросов, много обращений поступает от жителей нашей страны. Мы их, конечно, слышим и на них реагируем. Поэтому, задач у нас много и их необходимо решать, - сказал он. - А усиление роли - это повышение определенного статуса депутата местного Совета. Это поддержка депутата, его защита, возможность более оперативно решать вопросы, которые стоят перед обществом. Конечно, мы должны говорить не только о качественном составе депутатского корпуса, но и уже, наверное, смотреть и количественный состав. Вместе с тем общество сегодня говорит о том, что именно депутаты местных Советов - это те люди, это та действенная власть, которая может вне зависимости от места проживания решать проблемы жителей регионов".

Как добавил член Совета Республики, председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич, вопросы эффективности работы местных Советов депутатов обсуждаются на всех уровнях. "Местные советы - это работа непосредственно с людьми. Они видят и знают их проблемы, и, конечно, хотелось бы, чтобы их роль возрастала. Мы обсуждаем эти вопросы на всех уровнях - сельских и районных Советах. Недавно встреча прошла на уровне области с участием Натальи Кочановой. Мы хотим найти ту золотую середину, которая была бы на благо наших людей", - заявил он.-0-

Фото Максима Гучека