Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с профессорско-преподавательским составом и курсантами Академии МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я впервые в Академии МВД. Оценила современные технологии, которые здесь используют в образовательном процессе. Понравился крепкий профессорско-преподавательский состав, который готовит высококлассных специалистов не только для Министерства внутренних дел, но и для других ведомств. Стоит отметить, что уровень подготовки в этом месте действительно высокий. Здесь и учеба, и практика одновременно. Получаются специалисты, которые способны работать и предотвращать широкий спектр проблем, в том числе угрозы кибербезопасности", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Совет Республики тесно взаимодействует с Академией МВД. Специалисты учебного заведения работают экспертами при правовой оценке законодательных актов.

При общении с коллективом и курсантами Академии МВД Наталья Кочанова открыто отвечала на все поступившие от них вопросы. "Хочется поблагодарить сотрудников за преданность стране и народу. Их служба нацелена на сохранение мира и спокойствия. Непростой 2020 год показал, что они - настоящие патриоты", - подчеркнула она.

Для председателя Совета Республики также провели экскурсию по учреждению образования, познакомили с учебным процессом, показали современную материально-техническую базу, в частности многофункциональный мультимедийный центр.-0-