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15 февраля 2021, 16:57

Кочанова встретилась с сотрудниками БГУ

Во время встречи
Во время встречи

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела сегодня встречу с сотрудниками Белорусского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже неоднократно встречалась со студентами БГУ. И когда на приеме по личным вопросам ко мне обратились сотрудники вуза с предложением о встрече, то я приняла решение сначала пообщаться с руководящим составом ведущего вуза страны - с деканами факультетов, проректорами, ректорами. Я уполномоченная по Минску, а значит, все, что происходит в городе, от экономики до общественно-политической ситуации, напрямую связано с моей работой", - сказала Наталья Кочанова.

Ректор БГУ Андрей Король отметил, что такие встречи - возможность на высоком уровне обсудить накопившиеся вопросы. "Мы сегодня в вузе делаем очень много для того, чтобы выстроить полноценный диалог между всеми представителями университетского сообщества. Сегодня любой студент, сотрудник всегда может прийти к декану, проректору, ректору и обсудить волнующие вопросы. Мы стремимся выстроить постоянный диалог и безбарьерную коммуникацию. Другое дело, что современная общественно-политическая ситуация в стране и мире предполагает более откровенный разговор между всеми представителями университетского сообщества. Здесь есть необходимость поработать, и мы понимаем, где существуют эти болевые точки", - подчеркнул Андрей Король.

Ректор напомнил, что 2021-й - особенный год для вуза, который отмечает свое столетие. Подготовка к юбилею была начата еще несколько лет назад, а план празднования включает 100 событий, которые не останутся незамеченными общественностью. В числе юбилейных мероприятий не только яркие акции, но и издание книг, развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы вуза. "Оргкомитет собирается раз в месяц, чтобы обсудить все вопросы. Это позволяет держать руку на пульсе и реагировать там, где возникли некоторые задержки", - отметил он.

БГУ в октябре 2021 года отметит 100-летие. Это значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ стал первым и главным университетом в нашей стране, является флагманом высшего образования Беларуси, ее научным и культурным центром. Современный БГУ представлен 17 факультетами, 4 образовательными институтами, 7 учреждениями образования, 6 научно-исследовательскими институтами, 41 научно-исследовательской лабораторией, 4 инновационными производственными предприятиями, 5 учебно-производственными кластерами, 177 кафедрами, 3 учебно-опытными станциями, 4 музеями. Фонд фундаментальной библиотеки БГУ насчитывает около 2 млн томов отечественной и зарубежной литературы.

Коллектив БГУ составляют около 8 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивают около 3,2 тыс. преподавателей, из которых 6 академиков, 10 членов-корреспондентов НАН Беларуси, более 300 докторов наук и профессоров, свыше 1,3 тыс. кандидатов наук. Численность обучающихся составляет более 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них 4074 иностранных гражданина из 62 стран.

За почти 100 лет в БГУ подготовлены около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

БГУ приблизился к 1% лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тыс. существующих учреждений высшего образования. Сегодня ведущий белорусский вуз представлен в рейтингах 12 агентств, включая "большую тройку": QS, THE и Шанхайский.-0-

Фото Андрея Покумейко

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