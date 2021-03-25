Кочанова встретилась с учащимися столичной гимназии №24

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с учащимися гимназии №24 города Минска в рамках информационно-образовательного проекта "Школа активного гражданина" (ШАГ). Мероприятие прошло в верхней палате парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча традиционно получилась живой и открытой. На протяжении более полутора часов ребята задавали Наталье Кочановой вопросы о патриотизме, о личном росте, основных жизненных принципах. "У меня великолепные впечатления от этой встречи. Очень хорошие ребята. Темы поднимались абсолютно разные. Ребят волнует их будущее, они говорили о патриотизме, службе в армии. То есть такие вопросы, которые волнуют их и важные для нашей страны. Мне очень понравилось. Думаю, что мы стали с ребятами друзьями", - поделилась Наталья Кочанова.

Во время встречи

Спикер просто вдохновилась этой встречей. "Действительно, очень хорошее настроение у меня после этой встречи. Думаю, что и ребятам понравилось. Разговор был откровенный, не было запретных тем, собственно говоря, как всегда бывает, когда мы встречаемся с молодежью. Это взаимовыгодные такие встречи, которые подпитывают нас и, надеюсь, интересны ребятам, - отметила председатель Совета Республики. - Вообще с возрастом уже понимаешь, насколько важно в своей жизни встретить взрослого человека, который бы тебе дал дельный совет. Иногда одна какая-то встреча меняет твою жизнь очень круто. Чего пожелать нашим ребятам? Конечно, только здоровья, реализации всех планов, которые у них есть. А в целом я всегда говорю: любите нашу страну, это очень важно. Будете любить нашу страну - и тогда мы будем уверены в том, что она останется такой же прекрасной, чистой, светлой, красивой. Мы бы хотели, чтобы, приняв от нас эстафету, они ее с гордостью пронесли, делая все во благо нашего народа и нашей родной страны".

Учащуюся 9 класса столичной гимназии №24 Эмилию Исаеву после встречи просто переполняют эмоции. "Это встреча оставила действительно большие впечатления - как самое главное мероприятие и очень запоминающееся. Я даже не ожидала, что получится именно так. Мне было волнительно задавать вопросы, но хорошо, что разговор проходил в форме диалога, и Наталья Ивановна ответила на наши вопросы. Я получила ответы на свои вопросы. Например, про патриотизм. Раньше это было заложено родителями, но сейчас в некоторых семьях этого не хватает, - рассказала девушка. - Встреча получилась запоминающейся, интересной, познавательной. Наталья Ивановна на экране и в жизни - это два разных человека. По телевизору от нее веет строгостью, а здесь она такой добрый и отзывчивый человек. Я осталась под впечатлением".

Руслан Новиков - выпускник. И перед ним стоит уже выбор будущей профессии. "Я чувствовал себя раскрепощенно рядом с Натальей Ивановной. Встреча с мудрыми людьми всегда полезна и ответственна. Перенять опыт и, возможно, изменить, подкорректировать свои планы на будущее в моем возрасте - это очень важно. Я немного ездил по миру, безусловно, для молодого человека это интересно. Но дом - это милый дом. То есть, где родители - там и я", - отметил он.

Екатерина Бородавкина - учащаяся 11 класса также осталась довольна встречей. "Наталья Ивановна ответила на все мои вопросы. Она поделилась секретами своего успеха и карьеры. Это дисциплинированность, ответственность, но при этом - любовь к тому, что ты делаешь. Никогда не опускать руки и всегда опираться на свое внутреннее ощущение. Для меня это было важно услышать. Что бы я посоветовала современной молодежи? Думаю, мы все любим нашу страну. И мы изо всех сил должны стараться сделать так, чтобы она процветала и чтобы все, к чему стремились наши предки, возрождалось и приобретало новые краски", - подчеркнула девушка.

Гимназия №24 Минска является одним из ведущих учреждений общего среднего образования, имеет славную историю, имя и признание, уверенно решает задачи повышения качества образования. На протяжении 12 лет гимназия твердо занимает первое место по базовым показателям среди учреждений общего среднего образования Центрального района столицы. Ежегодно выпускники 11 классов гимназии демонстрируют высокие результаты на ЦТ. Процент поступления в вузы составляет 100%.-0-

Школьники в Совете Республики

Фото Николая Петрова