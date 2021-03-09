Кочанова встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Чудаевой

Валентина Чудаева и Наталья Кочанова. Фото Совета Республики

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посетила на дому ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву и поздравила ее с Днем женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. В домашней обстановке за чашкой чая спикер верхней палаты парламента и участник освобождения Беларуси и Минска беседовали о жизни, мире и стабильности в стране, обсуждали бытовые темы. Валентина Чудаева добровольцем ушла на фронт в 17 лет. Прошла дорогами Калининского, Западного и 2-го Белорусского фронтов. Закончила войну в Польше на границе с Восточной Пруссией. За участие в Великой Отечественной войне награждена медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". "Счастье имела освобождать наш прекрасный город Минск, - рассказала Валентина Чудаева. - Мне сегодня хочется сказать нашей молодежи: дорогой ценой досталась Победа, очень дорогой. Мне 19-й год шел, когда мы в Минск вошли. Я своими глазами видела Минск: руины и пепелища. Но непокоренный, непобежденный белорусский народ вставал навстречу Красной Армии. Посмотрите, какие проспекты сегодня, какие дома, какие спортивные комплексы, какая чистота. Чистота души, Белой Руси, чистота любви к Родине". В пресс-службе добавили, что члены Совета Республики на постоянной основе проводят встречи с пожилыми людьми и помогают решать насущные вопросы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!