Кочанова встретилась с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова провела встречу с зампредседателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Каума в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Глава Совета Республики белорусского парламента участвует 13-14 октября в третьем Евразийском женском форуме.

Форум проходит раз в три года и следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями. В мероприятии участвуют женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Организаторы - Совет Федерации Федерального собрания России и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).-0-

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