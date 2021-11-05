5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами Минской духовной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас в Совете Республики. Когда мне сказали, что к нам хотят прийти студенты духовной академии, мы с удовольствием откликнулись на эту инициативу. Вообще мы стараемся чаще встречаться с представителями разных конфессий, разных социальных слоев. Мы орган территориального представительства. И то, как живут люди и какие у них есть проблемы, для нас очень важно", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, налажено тесное взаимодействие между сенаторами и священнослужителями, ведь и государство, и церковь основываются на единых ценностях и традициях и одинаково стремятся к сохранению мира и благополучия на белорусской земле.

Спикер отметила: духовность, нравственность, честность и порядочность - это то, чего порой не хватает в современной жизни. "Плохо, когда эти ценности не находят отражения в душах людей. Поэтому, конечно, нам надо вместе работать, в этом нет никакого сомнения. Если у человека в душе есть духовный стержень, то он будет жить для своей страны, понимая для чего он живет и правильно оценивая все происходящее", - добавила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова подчеркнула, что в нынешних условиях священнослужителям и учебным заведениям нужно более тесно взаимодействовать в вопросах нравственного воспитания молодежи с учебными заведениями.

"На мой взгляд, эта встреча очень значима, - сказал студент первого курса магистратуры Минской духовной академии Алексей Демидов. - Мы сейчас живем в период подготовки нового варианта Основного закона страны - Конституции, которая уже подана на стол Президенту. И мы хотим прояснить со своей стороны, как изменения в Конституцию повлияют на религиозное состояние нашей страны". По его словам, встречи студенчества и представителей власти очень важны: "Проблема отцов и детей была поднята еще Тургеневым, но она актуальна и сегодня. 2021-й в Беларуси - Год народного единства, и это не только единение людей одного возраста, на одном уровне, но это и единение представителей разных поколений. И такие встречи должны проводиться как можно чаще".

Студент первого курса магистратуры Минской духовной академии Дмитрий Вабищевич добавил: "Такие встречи в очередной раз показывают, что народ и государство взаимодействуют. Есть общение, возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы. Как выпускника семинарии и студента академии меня интересует возможность сотрудничества священнослужителей со светскими учебными заведениями. Хотелось бы сегодня обсудить перспективы такого взаимодействия".

Разговор со спикером Совета Республики традиционно прошел в доверительной атмосфере. Кроме того, для студентов Минской духовной академии была организована экскурсия по музею верхней палаты парламента, где есть экспозиция о жизни и духовной деятельности Митрополита Филарета.-0-

Фото Николая Петрова