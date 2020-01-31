Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие депутатов разных уровней с местными органами власти должно быть эффективным и способствовать решению конкретных проблем людей на местах. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед встречей с депутатским активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты местных Советов хорошо владеют информацией о ситуации в своих регионах, знают, какие проблемы есть у людей, отметила Наталья Кочанова. "Но знать мало - нужно делать все, чтобы они были решены", - подчеркнула она. В этом плане важна совместная эффективная работа депутатского корпуса с местными органами власти. "Я сегодня рассчитываю на откровенный разговор с председателями районных и городских Советов Могилевской области. Посмотрим, какие у них вопросы, какие есть проблемы и что надо решать", - добавила председатель Совета Республики.

Ключевые задачи депутатов, обозначенные главой государства, должны выполняться качественно и своевременно. Основное требование Президента - ставить во главу угла людей и справедливое отношение к ним - должно быть реализовано в полной мере, акцентировала внимание Наталья Кочанова.

Ранее состоялась встреча председателя Совета Республики с депутатами местных Советов Витебской области. Вопросы регионального развития и работу с обращениями граждан обсудили на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.

"Важно, чтобы все вопросы, возникающие у граждан, своевременно были доведены до тех, кто их должен решать, - подчеркнула Наталья Кочанова. - В принципе, законодательно в нашей стране все вопросы урегулированы. Более того, приняты меры по развитию ключевых сфер: строительства, АПК. Это те вопросы, которые рассмотрены на уровне главы государства. Остается только реализовывать поставленные задачи".-0-