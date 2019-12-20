Кочанова: взрослым важно в ежедневных заботах помнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке

20 декабря, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" нужна как детям, так и взрослым. Последним важно в своих ежедневных заботах помнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Такое мнение высказала сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова после новогоднего праздника, который стал частью республиканской акции "Наши дети", в территориальном центре социального обслуживания населения Новополоцка, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер верхней палаты парламента отметила важность такой акции. "В эти праздничные дни мы традиционно встречаемся с ребятами. Подобные акции, мероприятия нужны как детям, так и взрослым, потому что в таких территориальных центрах настоящая жизнь, здесь мы чувствуем нашу заботу о детях", - сказала председатель Совета Республики.

"С великой радостью нахожусь сегодня в этом территориальном центре, который в свои годы создавали. Увидела знакомых ребят, их достижения. С ними интересно общаться, их реакция искренняя и неподкупная. Они меня всегда поздравляют с Новым годом и передают сувениры, которые сделали своими руками", - отметила спикер верхней палаты.

В центре несколько лет назад по инициативе Натальи Кочановой (тогда она возглавляла местный горисполком) были созданы целевые группы, куда родители на время работы могли привести своих особенных детей. Эта идея оказалась востребованной. "Я рада, что работая, родители могут реализовать свои возможности, ведь не просто оставить такого ребенка дома", - добавила она.

В ТЦСОН Новополоцка действуют шесть отделений, в том числе для дневного пребывания инвалидов. В этом году ему исполнилось 10 лет. В отделении занимаются 53 человека. Здесь для них организованы кружки по декоративному творчеству, двигательной реабилитации, обучению компьютерной грамотности, музыкально-театральный кружок. Есть в центре возможность пройти свето-музыкальную терапию, также инвалиды в качестве волонтеров бывают в приюте для животных, для этих ребят это еще и реабилитация.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-