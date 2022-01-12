Кочанова: заводчане создают благо для всего государства

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводчане своими руками создают благо для всего государства. Таким мнением с журналистами поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию на Минском подшипниковом заводе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посещаю много разных предприятий, но на МПЗ впервые. То, что мы оставили заводы, которые работали в советское время, важно. Жизнь показала, что это фундамент нашей экономики. Тем более мы владеем хорошими компетенциями и специалистами в этой области, сохранили трудовые коллективы, заработную плату. Для нас это важно, - сказала Наталья Кочанова. - С глубоким уважением отношусь к людям, которые работают на промышленных предприятиях. Это тяжелый труд. Мой отец трудился на подобном заводе, поэтому знаю не понаслышке о сложностях сферы. Такие люди создают благо не только для себя, но и для государства, народа".

Председатель также отметила, что сейчас парламентарии погружены в работу, связанную с проектом изменений и дополнений Конституции. В частности, они принимают активное участие во встречах с трудовыми коллективами. В Совете Республики работает общественная приемная, куда белорусы обращаются за разъяснениями и с предложениями. "Вопросов много. Важно, что люди заинтересованы. Они с интересом изучают проект, вносят предложения. Больше всего обращений от граждан поступает по статьям о социальной поддержке. Они остались неизменны, лишь расширились, например, в вопросах поддержки семьей и инвалидов. Для многих также важно закрепление понятия брака между мужчиной и женщиной, население выступает за сохранение традиционных ценностей. Спрашивают и про пункты, связанные с сохранением здоровья. Кстати, люди просили прописать в Конституции запрет на приватизацию крупных градообразующих предприятий. Для многих важно, чтобы заводы оставались в собственности страны", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, все поступающие от граждан предложения рассмотрят на заседании Конституционной комиссии, рабочей группы.

На диалоговой площадке председатель Совета Республики ознакомила сотрудников Минского подшипникового завода с проектом изменений и дополнений в Конституцию, рассмотрела проблемы, волнующие заводчан, узнала у руководства предприятия о перспективах его развития.

МПЗ входит в десятку крупнейших предприятий Беларуси и является одним из ведущих производителей подшипников в Восточной Европе и СНГ.-0-

Фото Андрея Покумейко