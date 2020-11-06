Кочанова: здоровье людей - приоритетное направление социальной политики нашей страны

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровье наших людей - приоритетное направление социальной политики Беларуси, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время торжественного открытия радиологического корпуса в Минском городском клиническом онкологическом диспансере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здоровье наших людей - приоритетное направление социальной политики Беларуси. Сегодня государство делает все для того, чтобы такие учреждения в нашей стране появлялись", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, задачу достроить новый корпус и тем самым создать в диспансере возможности для диагностики и лечения полного цикла еще в 2017 году поставил Президент, открывая один из корпусов этого лечебного учреждения. "Сегодня здесь установлено высокотехнологическое оборудование, аналогов которому в таком объеме нет на постсоветском пространстве. Шесть линейных ускорителей позволяют оказывать качественную, квалифицированную помощь пациентам со всей страны", - отметила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова напомнила, что на базе Минского городского клинического онкологического диспансера функционирует республиканский центр опухолей щитовидной железы.

"Конечно, это очень важно, и мы очень рады, что такие лечебные учреждения в нашей стране есть и функционируют наравне с серьезными мировыми лечебными учреждениями. Достижения наших врачей заслуживают похвалы, потому что увеличивается продолжительность жизни после перенесенных онкологических операций. И вообще сегодня, как говорят медики, онкология - это уже не приговор для человека. Когда-то говорили о том, что онкология - это очень страшно. Сегодня мы понимаем, что в большой степени, если это своевременно, то это излечимо. Люди выздоравливают благодаря великолепной работе наших медработников и тому вниманию, которое уделяет государство, направляя средства на развитие здравоохранения в нашей стране", - подчеркнула она.

Как рассказал главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович, высокотехнологичное оборудование, которое установлено здесь, позволит проводить диагностические исследования, лечение и операции любой сложности. "Мы работаем с 4 ноября и в этот же день у нас появились первые пациенты. В настоящий момент у нас полноценно загружены два радиологических отделения. Полностью работает амбулаторная составляющая корпуса. Хирургические отделения ждут заселения в ближайшие дни. Потому что, когда закончится тонкая настройка всего оборудования операционного блока, мы сможем также заселить пациентов хирургического профиля. Думаю, что это произойдет в течение недели", - рассказал он.

В этом корпусе будут расположены 240 пациентов. "С вводом нового корпуса у нас добавляется всего лишь 20 коек. Это говорит о том, что мы просто улучшаем положение наших пациентов, их пребывание в стационаре. И основной смысл этого корпуса в том, что он несет технологичность. Лечение будет более интенсивным, более технологичным", - заключил он.-0-