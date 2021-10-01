Кочанова: женщинам Беларуси и России нужно объединить усилия в решении глобальных государственных задач

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня встретилась с делегацией Союза женщин России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рада приветствовать вас в Совете Республики и рада знакомству. Хотя с Союзом женщин России я познакомилась во время Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, который проходит под председательством Валентины Матвиенко. Сейчас мы опять готовимся к этому важному событию. Я рада тому, что такие добрые отношения складываются между нашими организациями. И очень важно, что сегодня сотрудничество между женщинами наших стран развивается. Женщины могут многое. Я всегда говорю: мы можем все. Нам надо только объединить свои усилия для того, чтобы совместно решать те глобальные задачи, которые стоят сегодня перед нашими странами и вообще перед женщинами", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что сегодняшний день начался для Беларуси с печального события. "Сегодня мы прощались с сотрудником КГБ. Молодым офицером, патриотом своей страны. Так сложилось, что он погиб, защищая свою страну, - отметила она. - В 2020 году мы столкнулись с серьезной бедой. Для нас это во многом было неожиданно. Я иногда просыпалась и думала: неужели я в Беларуси? И сегодня эти силы, которые воздействуют на нашу страну, делают все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси, для того чтобы сломить, просто разорвать нашу страну. В этом нет никакого сомнения. И этот молодой парень погиб, выполняя свой долг по защите Родины и нашего народа. Произошла вот такая трагедия".

Наталья Кочанова добавила: Беларусь выстояла тогда и выстоит сейчас. "Мы благодарим за поддержку наших российских братьев. Вы всегда были рядом с нами и свою поддержку всегда высказывали. Эта поддержка была нужна тогда, как и нужна сейчас, когда идет подписание дорожных карт, когда идет совместное движение в рамках интеграционных процессов между нашими странами. Это очень важно", - подчеркнула она.

Как отметила депутат Государственной думы России, секретарь Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по вопросам культурной политики Елена Драпеко, она признательна союзам женщин двух стран за такую организованную встречу. "Потому что у нас была возможность пообщаться не только с бизнесом, деловыми кругами, журналистами, но и между собой. Мы договорились о сотрудничестве по нескольким темам. Сегодня в Государственной думе я руковожу двумя рабочими группами. Одна из них рассматривает вопрос о незаконном вывозе культурных ценностей. Вместе с Беларусью мы находимся внутри ЕАЭС, где сегодня не урегулирован вопрос, во-первых, внутреннего перемещения культурных ценностей, а во-вторых, единых реестров похищенных культурных ценностей, запрещенных к вывозу. Эти реестры нужны для наших таможенных и пограничных органов при перемещении ценностей в третьи страны", - сказала она.

По ее словам, второе направление для взаимодействия - поисковые отряды. "В Российской Федерации мы столкнулись с проблемой, когда археологические памятники и земля находятся в раздельном обороте, а останки наших воинов, погибших во время Великой Отечественной, Первой мировой войн, не находятся в раздельном обороте. И частные собственники иногда препятствуют проведению поисковых работ на своей территории. Эти вопросы необходимо законодательно решить. Мы будем работать совместно и, возможно, выйдем на соглашение между Россией и Беларусью, а возможно, и внутри ЕАЭС по этим вопросам", - пояснила российский депутат.

В составе делегации присутствовала и ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" - "Женский альянс" Елена Калинина. "Задача нашей организации - развитие дружественных и международных отношений между компаниями, между людьми. В прошлом году мы подписали договор о сотрудничестве с Союзом женщин Беларуси. Мы наметили целый ряд мероприятий для того, чтобы договор насытить реальным содержанием и чтобы наша деятельность была полезной. И для того, чтобы определить пути и тактику развития, необходимы личные встречи. Как бы ни была совершенна современная коммуникационная техника, личная встреча глаза в глаза, тембр голоса, выражение лица, глаз - это все очень важно. Поэтому, несмотря на трудности, которые сегодня существуют, здесь сегодня основная часть нашей делегации, - рассказала она. - Мы ведем конструктивный разговор. Мы говорим о будущем. Мы говорим о том, какие факторы создать либо устранить для того, чтобы сотрудничество женщин России и Беларуси было эффективным. Мы привезли проект "Женщины России и Беларуси: миссия созидания". И мне кажется, что в противовес всем этим протестным действиям, в противовес искажению нашей истории и попыткам разрушить доброе отношение и уважение друг к другу мы хотим представить наше желание сотрудничать. И мы обсуждаем конкретные меры. Выставки, конференции, мы создаем условия для сотрудничества компаний, и поэтому в составе нашей делегации руководители бизнеса и бизнес-ассоциаций".-0-