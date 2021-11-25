Кочубей: Польша в ситуации с беженцами показала свое бесконечное лицемерие

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша в ситуации с беженцами показала свое лицемерие, заявила журналистам председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств - участников СНГ доктор юридических наук Марианна Кочубей. Она участвует в IX Международной научно-практической конференции по проблемам национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская позиция абсолютно безукоризненна с правовой точки зрения. Ни одной нормы права нарушено не было, а то, что сопредельное государство показало себя бесконечно лицемерным субъектом, это факт. Послушайте, ведь не Беларусь бомбила территории тех государств, откуда пришли эти люди. Если Польша посылала свой контингент в НАТО, ну и примите эти 2 тыс. человек. Это было бы справедливо", - сказала Марианна Кочубей.

По ее словам, Беларусь проявила в отношении беженцев большую человечность. "Это было видно во всех репортажах. С той стороны даже журналистов не пускают для освещения событий. Вот такая свобода слова - это к вопросу о лицемерии. И то, что Беларусь оказала необходимую помощь, просто достойно уважения. Это человеческое поведение", - подчеркнула председатель совета.

Институт национальной безопасности Беларуси совместно с Комитетом государственной безопасности проводят 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института.-0-