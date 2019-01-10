Кодекс госслужащего в Беларуси разрабатывают с учетом мирового опыта - депутат

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается подготовка поправок в закон о государственной службе. Параллельно разрабатывается кодекс госслужащего. При этом учитывается лучший европейский и мировой опыт, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Леонид Цуприк.

К этому времени с документами успели поработать депутаты, они передали проекты в Администрацию Президента, где их изучат и внесут свои предложения. "Очень серьезно прорабатывается европейский и мировой опыт. Белорусский закон должен вобрать в себя все самое лучшее", - отметил Леонид Цуприк.

Депутат добавил, что авторы проектов стремятся учесть современные требования к госслужбе, изменения, которые произошли в Беларуси в этой сфере в последнее время. Тщательной проработки требуют вопросы подбора кадров, повышения квалификации, ответственности госслужащего за результаты своего труда. "Все это нужно учесть без спешки", - подчеркнул парламентарий.

Как сообщалось, для анализа всей действующей нормативной базы в сфере госслужбы была создана рабочая группа из ученых и экспертов. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова не исключала, что появится новый документ - кодекс или устав государственного служащего. Документ, по ее словам, не обязательно должен быть объемным, "пять-шесть пунктов, которые бы стали настольной книгой для госслужащего".-0-