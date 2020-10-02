Кодекс о земле перевели на белорусский язык

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусский язык переведен основной документ, который регулирует земельные отношения и направлен на эффективное использование и охрану земель, защиту прав землепользователей, - Кодекс о земле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Перевод текста одобрен экспертным советом, который состоит из представителей Администрации Президента, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Минкультуры, НЦПИ, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных. Теперь он рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале.

Всего с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык пять законодательных актов - Кодекс о браке и семье, Избирательный, Гражданский, Жилищный кодексы и Кодекс о земле. -0-