Кодекс об образовании позволит бронировать рабочие места для социально уязвимых категорий граждан

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой редакции Кодекса об образовании особое внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан. Важная поправка касается возможности трудоустройства в счет брони для детей-сирот и лиц с особенностями психофизического развития. Это нововведение корреспонденту БЕЛТА прокомментировала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.

"Для вышеперечисленных категорий граждан вводится трудоустройство в счет брони. Таким выпускникам вместе с документом об образовании будет выдаваться свидетельство о направлении на работу на забронированные рабочие места, определяемые нанимателям местными исполнительными и распорядительными органами для поддержки выпускников", - подчеркнула Александра Петрова.

Чтобы максимально эффективно реализовать такую программу, необходимо четкое прогнозирование. Например, в каком-либо регионе предприятие может расшириться и часть его рабочих мест будет выделена для учащихся из социально уязвимых категорий, пояснила начальник управления.

"Кроме того, важно отслеживать образовательные траектории таких граждан. При выборе ребенком будущей профессии важно понять, в каком направлении он развивается. Исходя из этого, можно будет предложить ему соответствующее рабочее место, которое и будет за ним забронировано", - резюмировала Александра Петрова.

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании. Законом определяются основы государственной политики в сфере образования, закрепляются положения, направленные на повышение эффективности, качества и доступности образования с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего кодекса.-0-