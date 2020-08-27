"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"

Фортуна непредсказуема - повстречаться с ней может каждый и в любой момент. Например, включив телевизор в момент трансляции очередного розыгрыша игры "Удача в придачу!". Именно так получилось у главного победителя 145-го тура игры "Удача в придачу!" - Валерия Каминского из Витебска. Прямо на его глазах во время розыгрыша призов, который транслировался на телеканале ОНТ, популярный белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун вытянул счастливый игровой код - и заодно квартиру в жилом комплексе "Минск Мир"!

После розыгрыша артист поделился впечатлениями:

- Настроение отличное! И я заметил, что у мужчины, который выиграл квартиру, было больше всего игровых кодов, то есть он сделал больше покупок. Так что все по-честному!

Дмитрий Колдун определил самый счастливый игровой код 145-го тура

Еще один суперприз 145-го тура - крупную сумму 50 000 рублей - выиграла Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе, а обладателем 30 000 рублей стал Александр Шляпин из Кобрина. Всего же за время тура, который длился четыре недели, было разыграно более 7 000 различных призов.

Главные призы 145-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в гипермаркете "Евроопт" в Минске

Розыгрыш суперпризов состоялся 11 августа, а уже в четверг, 13 августа, главным победителям вручили призы в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!".

Мы попросили счастливчиков поделиться своей историей победы!

"Отправим в Минск внука - для него это хороший жизненный старт!"

Валерий Каминский из Витебска вместе с супругой в игре "Удача в придачу!" участвуют уже очень давно. Каждый тур запасаются игровыми кодами и обязательно смотрят розыгрыш суперпризов в прямом эфире. Но как же сложно поверить в то, что удача выберет именно тебя!

Ключи от столичной квартиры Валерию Каминскому вручил руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев

- Смотрели вместе розыгрыш, и когда Дима вытянул наш номер, последней была семерка, было такое волнение! Я чуть не упал, а жена закричала от радости: "Ура, мы выиграли!". Мы очень любим музыку, всех наших белорусских исполнителей, и Дмитрия Колдуна часто слушаем, - делится своей историей Валерий Михайлович.

Валерий Каминский из Витебска вместе с супругой

У супругов две дочки, четверо внуков и маленькая правнучка. Все живут в Витебске. И решение о том, кто будет покорять столицу, уже принято.

- Мы очень счастливы и довольны! Монолитный дом, хороший подъезд, детская площадка рядом. И балкон отличный, - поделилась семья эмоциями от выигранной квартиры в комплексе "Минск Мир", куда они приехали сразу после вручения ключей. - Решили, что в Минск отправим младшего внука, ему 22 года, и для него это хороший шанс устроить жизнь в столице!

Покорять столицу семья отправит младшего внука! "Очень счастливы и довольны! Монолитный дом, хороший подъезд, рядом детская площадка. И балкон отличный!"

Сам Валерий Каминский полвека отработал на предприятии "Витебскдрев", перенес серьезные проблемы со здоровьем, и совсем не ожидал такого удачного поворота судьбы.

- По мелочам выигрывал - сертификаты по 10 рублей и на телефон по 2 рубля. Но чтобы целую квартиру?! Соседи не поверили, прибежали спрашивать, правда ли это и как выиграть, - смеется Валерий Каминский. - Мы всем казали: ходите в "Евроопт", берите "товары удачи" - и будет вам такая квартира!

"Это была покупка в "Е-доставке"!"

Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе, что в Гомельской области, играла с внуком во дворе собственного дома, когда услышала настойчивый звонок телефона. Она выиграла 50 000 рублей!

Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе

- У меня целый день было приятное предчувствие! Хотя, признаюсь, к победе я шла очень долго и даже уже сомневаться немного начала, что это возможно. Что интересно, раньше я выиграла в этой же игре два билета на концерт Колдуна и Валерии, ездили вместе с дочкой. И теперь мне повезло именно в том розыгрыше, когда был Дмитрий Колдун! - удивляется совпадению победительница.

Не помешало выигрышу даже то, что в поселке у Татьяны Тарасовой нет магазинов "Евроопт" и "Хит!". Удача "приехала" вместе с курьером "Е-доставки"!

- Это была покупка в "Е-доставке". Делаем заказы на дом, это очень удобно, - отмечает она. И, как оказалось, еще и очень выгодно!

Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!". В копилке призов интернет-покупателей 6 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей.

Татьяну в Ильиче многие знают. Поэтому, как только новость разнеслась по поселку - на нее посыпался целый шквал поздравлений!

- Это крупная сумма! Сложно сразу решить, как ей лучше распорядиться. Может быть, исполню какую-то свою мечту. Вот было уже такое, что мне захотелось, и поехала на концерт Киркорова. И обязательно помогу тем, кому это особенно надо. Считаю, чтобы была удача, надо обязательно делиться! - убеждена победительница.

"Знакомый выиграл квартиру, а мы - деньги!"

Александр Шляпин из Кобрина в Брестской области по профессии учитель, а сейчас вместе с супругой уже находится на пенсии. Новость о выигрыше 30 000 рублей застала его на даче!

Александр Шляпин из Кобрина

- Семь звонков было, вы представляете? Первая реакция? Это мне ко дню рождения, он у меня 18 августа! - с улыбкой шутит он. - А вообще, первому позвонили моему сыну - он тоже Александр Шляпин, и его коллеги подумали, что выиграл он, начали звонить…

Как рассказывает победитель, до этого ему везло только на мелкие выигрыши: не раз были сертификаты на 10 рублей и 5 рублей.

- Мы к игре присоединились с самого открытия "Евроопта" в Кобрине. Он у нас прямо возле дома, а возле гаража "Хит!". Поэтому хожу только туда. На крупный приз не рассчитывал, просто покупал товары, которые нужны для меня, семьи, моей кошки Муси, вот и все, - рассказывает Александр Шляпин.

Кстати, как вспоминает победитель, его коллега на бывшей работе выиграла 1 000 рублей, а знакомый из Кобрина - квартиру!

- Они тоже просто ходили и покупали товары. Так что ничего особенного не нужно, чтобы выиграть. Надо играть и надеяться! - уверен Александр Шляпин.

Новый розыгрыш - 8 сентября! Кому большие деньги и квартиру в центре Минска?

Выиграть крупный приз может каждый, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается! Розыгрыш призов 146-го тура состоится 8 сентября в гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by. Начало в 18:20!

Главного победителя ждут ключи от квартиры в жилом комплексе "Каскад" в центре Минска! Также своих обладателей найдут крупные суммы - 30 000, 40 000 и 50 000 рублей и еще 10 000 денежных призов!

Игра продолжается! 8 сентября будут разыграны большие деньги и квартира в центре Минска!

Стать участником игры может каждый покупатель магазинов "Евроопт" и дискаунтеров "Хит!", а также онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ХИТдоставка". Самое время запланировать нужные покупки!

Игровой код будет начислен за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". Также, если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Там же можно ознакомиться с полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о правилах игры.

И помните: больше кодов - больше шансов! Ключ к квартире в центре Минска может оказаться в любой из ваших покупок с "товаром удачи". Дайте шанс удаче - играйте и выигрывайте с "Евроопт"!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 145". Срок проведения: 13.07.2020 г. - 01.10.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3807 от 29.06.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 146". Срок проведения: 10.08.2020 г. - 29.10.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3825 от 22.07.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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