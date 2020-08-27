"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 27 августа 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:28 В Речицком районе горело придорожное кафе Происшествия
10:22 Президент Республики Корея сравнил забастовку врачей с дезертирством на поле боя В мире
10:22 Retail Big Data 2020 пройдет в Минске Экономика
10:15 Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Минской области Регионы
10:10 Депутат: нужно менять свою жизнь на основе Конституции и здравого смысла Общество
09:56 Большая информационная война за умы молодежи идет давно - мнение Политика
09:50 Просо в Беларуси убрано почти с 20% площадей Экономика
09:45 Более 110 человек погибли при наводнениях в Афганистане В мире
09:26 Трамп отправил в Висконсин из-за беспорядков Нацгвардию В мире
09:23 Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 августа прямые телефонные линии Регионы
09:14 Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников Общество
09:07 Глава TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку В мире
08:57 Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе Регионы
08:53 ЮНЭЙДС на фоне пандемии призывает страны обеспечить соцзащитой самые уязвимые группы населения В мире
08:51 На Мозырской ТЭЦ проводят капитальный ремонт котлоагрегата №1 Регионы
08:48 Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок В мире
08:44 Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон" стартует в Беларуси Общество
08:36 Правительство выделило Br1 млн сельхозорганизациям Дрогичинского района Регионы
08:30 "Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт" Общество
08:24 Совмин утвердил ряд положений о радиационной безопасности Экономика
08:15 Белорусские производители стройматериалов в январе-июле нарастили экспорт Экономика
08:08 Витебские спасатели примут экзамен по безопасности у семей одноклассников Регионы
08:02 В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе В мире
07:54 Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" стартуют в футбольной Лиге Европы Спорт
07:50 Брестский театр драмы обновит сцену к театральному сезону Культура
07:40 Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение В мире
07:28 На севере Сахалина произошел разлив нефтепродуктов В мире
07:26 Лукашенко рассчитывает на наращивание многопланового сотрудничества с Молдовой Президент
07:16 Могилевский театр кукол подготовил интерактивную программу ко Дню знаний Регионы
07:00 Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе Общество
Все новости
Все новости
Общество
27 августа 2020, 08:30

"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"

Сразу после получения ключей Валерий Каминский вместе с семьей отправился оценить выигранную квартиру в престижном жилом комплексе "Минск Мир"!
Сразу после получения ключей Валерий Каминский вместе с семьей отправился оценить выигранную квартиру в престижном жилом комплексе "Минск Мир"!

Фортуна непредсказуема - повстречаться с ней может каждый и в любой момент. Например, включив телевизор в момент трансляции очередного розыгрыша игры "Удача в придачу!". Именно так получилось у главного победителя 145-го тура игры "Удача в придачу!" - Валерия Каминского из Витебска. Прямо на его глазах во время розыгрыша призов, который транслировался на телеканале ОНТ, популярный белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун вытянул счастливый игровой код - и заодно квартиру в жилом комплексе "Минск Мир"!

После розыгрыша артист поделился впечатлениями:

- Настроение отличное! И я заметил, что у мужчины, который выиграл квартиру, было больше всего игровых кодов, то есть он сделал больше покупок. Так что все по-честному!

Дмитрий Колдун определил самый счастливый игровой код 145-го тура
Дмитрий Колдун определил самый счастливый игровой код 145-го тура

Еще один суперприз 145-го тура - крупную сумму 50 000 рублей - выиграла Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе, а обладателем 30 000 рублей стал Александр Шляпин из Кобрина. Всего же за время тура, который длился четыре недели, было разыграно более 7 000 различных призов.

Главные призы 145-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в гипермаркете "Евроопт" в Минске
Главные призы 145-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в гипермаркете "Евроопт" в Минске

Розыгрыш суперпризов состоялся 11 августа, а уже в четверг, 13 августа, главным победителям вручили призы в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!".

Мы попросили счастливчиков поделиться своей историей победы!

"Отправим в Минск внука - для него это хороший жизненный старт!"

Валерий Каминский из Витебска вместе с супругой в игре "Удача в придачу!" участвуют уже очень давно. Каждый тур запасаются игровыми кодами и обязательно смотрят розыгрыш суперпризов в прямом эфире. Но как же сложно поверить в то, что удача выберет именно тебя!

Ключи от столичной квартиры Валерию Каминскому вручил руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от столичной квартиры Валерию Каминскому вручил руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев

- Смотрели вместе розыгрыш, и когда Дима вытянул наш номер, последней была семерка, было такое волнение! Я чуть не упал, а жена закричала от радости: "Ура, мы выиграли!". Мы очень любим музыку, всех наших белорусских исполнителей, и Дмитрия Колдуна часто слушаем, - делится своей историей Валерий Михайлович.

Валерий Каминский из Витебска вместе с супругой
Валерий Каминский из Витебска вместе с супругой

У супругов две дочки, четверо внуков и маленькая правнучка. Все живут в Витебске. И решение о том, кто будет покорять столицу, уже принято.

- Мы очень счастливы и довольны! Монолитный дом, хороший подъезд, детская площадка рядом. И балкон отличный, - поделилась семья эмоциями от выигранной квартиры в комплексе "Минск Мир", куда они приехали сразу после вручения ключей. - Решили, что в Минск отправим младшего внука, ему 22 года, и для него это хороший шанс устроить жизнь в столице!

Покорять столицу семья отправит младшего внука! "Очень счастливы и довольны! Монолитный дом, хороший подъезд, рядом детская площадка. И балкон отличный!"
Покорять столицу семья отправит младшего внука! "Очень счастливы и довольны! Монолитный дом, хороший подъезд, рядом детская площадка. И балкон отличный!"

Сам Валерий Каминский полвека отработал на предприятии "Витебскдрев", перенес серьезные проблемы со здоровьем, и совсем не ожидал такого удачного поворота судьбы.

- По мелочам выигрывал - сертификаты по 10 рублей и на телефон по 2 рубля. Но чтобы целую квартиру?! Соседи не поверили, прибежали спрашивать, правда ли это и как выиграть, - смеется Валерий Каминский. - Мы всем казали: ходите в "Евроопт", берите "товары удачи" - и будет вам такая квартира!

"Это была покупка в "Е-доставке"!"

Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе, что в Гомельской области, играла с внуком во дворе собственного дома, когда услышала настойчивый звонок телефона. Она выиграла 50 000 рублей!

Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе
Татьяна Тарасова из поселка Ильич в Рогачевском районе

- У меня целый день было приятное предчувствие! Хотя, признаюсь, к победе я шла очень долго и даже уже сомневаться немного начала, что это возможно. Что интересно, раньше я выиграла в этой же игре два билета на концерт Колдуна и Валерии, ездили вместе с дочкой. И теперь мне повезло именно в том розыгрыше, когда был Дмитрий Колдун! - удивляется совпадению победительница.

Не помешало выигрышу даже то, что в поселке у Татьяны Тарасовой нет магазинов "Евроопт" и "Хит!". Удача "приехала" вместе с курьером "Е-доставки"!

- Это была покупка в "Е-доставке". Делаем заказы на дом, это очень удобно, - отмечает она. И, как оказалось, еще и очень выгодно!

Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!". В копилке призов интернет-покупателей 6 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей.

Татьяну в Ильиче многие знают. Поэтому, как только новость разнеслась по поселку - на нее посыпался целый шквал поздравлений!

- Это крупная сумма! Сложно сразу решить, как ей лучше распорядиться. Может быть, исполню какую-то свою мечту. Вот было уже такое, что мне захотелось, и поехала на концерт Киркорова. И обязательно помогу тем, кому это особенно надо. Считаю, чтобы была удача, надо обязательно делиться! - убеждена победительница.

"Знакомый выиграл квартиру, а мы - деньги!"

Александр Шляпин из Кобрина в Брестской области по профессии учитель, а сейчас вместе с супругой уже находится на пенсии. Новость о выигрыше 30 000 рублей застала его на даче!

Александр Шляпин из Кобрина
Александр Шляпин из Кобрина

- Семь звонков было, вы представляете? Первая реакция? Это мне ко дню рождения, он у меня 18 августа! - с улыбкой шутит он. - А вообще, первому позвонили моему сыну - он тоже Александр Шляпин, и его коллеги подумали, что выиграл он, начали звонить…

Как рассказывает победитель, до этого ему везло только на мелкие выигрыши: не раз были сертификаты на 10 рублей и 5 рублей.

- Мы к игре присоединились с самого открытия "Евроопта" в Кобрине. Он у нас прямо возле дома, а возле гаража "Хит!". Поэтому хожу только туда. На крупный приз не рассчитывал, просто покупал товары, которые нужны для меня, семьи, моей кошки Муси, вот и все, - рассказывает Александр Шляпин.

Кстати, как вспоминает победитель, его коллега на бывшей работе выиграла 1 000 рублей, а знакомый из Кобрина - квартиру!

- Они тоже просто ходили и покупали товары. Так что ничего особенного не нужно, чтобы выиграть. Надо играть и надеяться! - уверен Александр Шляпин.

Новый розыгрыш - 8 сентября! Кому большие деньги и квартиру в центре Минска?

Выиграть крупный приз может каждый, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается! Розыгрыш призов 146-го тура состоится 8 сентября в гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by. Начало в 18:20!

Главного победителя ждут ключи от квартиры в жилом комплексе "Каскад" в центре Минска! Также своих обладателей найдут крупные суммы - 30 000, 40 000 и 50 000 рублей и еще 10 000 денежных призов!

Игра продолжается! 8 сентября будут разыграны большие деньги и квартира в центре Минска!
Игра продолжается! 8 сентября будут разыграны большие деньги и квартира в центре Минска!

Стать участником игры может каждый покупатель магазинов "Евроопт" и дискаунтеров "Хит!", а также онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ХИТдоставка". Самое время запланировать нужные покупки!

Игровой код будет начислен за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". Также, если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Там же можно ознакомиться с полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о правилах игры.

И помните: больше кодов - больше шансов! Ключ к квартире в центре Минска может оказаться в любой из ваших покупок с "товаром удачи". Дайте шанс удаче - играйте и выигрывайте с "Евроопт"!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 145". Срок проведения: 13.07.2020 г. - 01.10.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3807 от 29.06.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 146". Срок проведения: 10.08.2020 г. - 29.10.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3825 от 22.07.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
компании реклама торговля
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Александр Маркевич. Фото "Ашмянскi веснiк" Депутат: нужно менять свою жизнь на основе Конституции и здравого смысла
Фото из архива Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников
Фото из архива Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон" стартует в Беларуси
Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе
Людмила Нижевич. Фото из архива Нижевич: главное - не допустить раскола общества
Фото из архива Коллективы предприятий "Белнефтехима" обратились к работникам ОАО "Гродно Азот"
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"
Топ-новости
Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе
Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела
Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников
Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 августа прямые телефонные линии
Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры
Минтруда поддержало предложения ФПБ по социально-экономической защите работников
Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон" стартует в Беларуси
Большая информационная война за умы молодежи идет давно - мнение
Президент Республики Корея сравнил забастовку врачей с дезертирством на поле боя
Минобороны: обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные
Совмин утвердил ряд положений о радиационной безопасности
Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса - Путин
Тумар: против Беларуси ведется гибридная война и ее главная форма - воздействие на население
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.