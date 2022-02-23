"Когда Димку везли в госпиталь, думал - обойдется". Коллеги о том, как спасали Нирвану

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллеги сотрудника Комитета госбезопасности Дмитрия Федосюка рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" о том, как спасали товарища, сообщает БЕЛТА.

После того, как в квартире на ул. Якубовского стрелок попал в сотрудника Комитета государственной безопасности старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка, товарищи вытянули Нирвану на лестничную клетку. На своем автомобиле, не теряя времени, сами повезли его в больницу. Операционная была уже готова.

"Видели, что есть огнестрельное ранение груди, практически отсутствовала сердечная деятельность. В связи с чем прямо в приемном отделении были начаты реанимационные действия, согласно протоколу. Он был переведен на аппарат ИВЛ. И не прекращая реанимационных мероприятий, пациент был перемещен в реанимационную, где была начата экстренная операция", - рассказал ведущий хирург главного военного клинического медицинского центра Алексей Трухан.

Дорога от квартиры до больницы заняла 7 минут. Товарищи откачивали Нирвану в это время сами. "В момент, когда Димку везли в госпиталь, думал - обойдется. Понимал, что человек потерял много крови, пульс, когда мы его качали, вроде бы был, думал, что Дима крепкий. Я был уверен, что все будет хорошо, хоть и зацепило. Пока врач не вышел из реанимации и не сказал, что все", - вспоминает офицер группы "А" КГБ Беларуси.

Параллельно несколько бойцов продолжали работу в квартире. По словам полковника КГБ Беларуси в отставке Владимира Гарькавого, террористы готовились для того, чтобы вынести происходящее за рамки. "Возможно, хотели подстегнуть других, чтобы они вернулись к тому году, когда полыхало тут все. Хотели возбудить народ, выдать на YouTube или еще где-то, чтобы готовились. Думаю, что это было спланированная акция, инсценированная из-за рубежа. Потому что догадаться и еще и снимать убийство человека, работника, который выполняет задачу, - непозволительно даже думать об этом", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 28 сентября 2021 года при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.-0-