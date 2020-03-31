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31 марта 2020, 12:46

Когда все решают мгновения: СК о причинах ДТП и нюансах расследования

Фото из архива
Фото из архива

В Брестской области в 2019 году зарегистрировано более 500 дорожно-транспортных происшествий. Почти половина из них - с тяжкими последствиями. В этих случаях за дело берутся следователи. Их цель - восстановить картину ДТП буквально посекундно и увидеть первопричину происшествия. В нюансах такой работы корреспонденту БЕЛТА помогал разобраться заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта УСК по Брестской области Сергей Черняк.

Даже незначительное нарушение ПДД может стать фатальным

Расследованием дорожно-транспортных происшествий Сергей Черняк занимается уже 14 лет. Количество аварий, отмечает он, не зависит от увеличения транспорта. Как правило, отправная точка - нарушение правил дорожного движения.

"Нам нужно четко воссоздать картину случившегося. Это непросто. Еще одной сложностью я бы назвал моральное состояние участников ДТП. Особенно в случаях гибели людей, когда в аварию попадают законопослушные граждане из-за тех, кто нарушил ПДД, не учел дорожную обстановку, погодные условия", - обратил внимание подполковник юстиции. Он вспомнил случай в Ивановском районе: сильный ветер изменил траекторию движения легковой машины, и та выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Пострадали несколько человек.

Среди нарушителей правил дорожного движения не только автолюбители. Беда для многих водителей - пешеходы в темное время суток, которые переходят дорогу в неположенных местах. Водители часто не виноваты в таких ДТП, потому что не могли заранее увидеть человека и остановиться.

Топ-3 нарушений: проезд переходов, скоростной режим и обгон

Интересуюсь у Сергея Черняка, какие нарушения ПДД чаще всего приводят к авариям с тяжкими последствиями. В городах и деревнях безоговорочно лидируют нарушения правил проезда пешеходных переходов. По фактам таких ДТП возбуждают большинство уголовных дел. А вот за пределами населенных пунктов причинами аварий в основном становятся превышение скорости и нарушение правил обгона.

Отдельная проблема - выезд со второстепенной дороги на главную. "Водители зачастую неправильно определяют расстояние и скорость автомобиля, который едет по главной дороге, и не предоставляют ему приоритет. Ситуация усложняется, когда водитель авто на главной дороге превышает скорость. Чтобы определить, кто нарушил правила и чьи действия в конечном итоге состояли в прямой связи с ДТП, проводятся следственные действия, сложные расчеты с участием экспертов-автотехников", - рассказал собеседник.

В числе причин аварий, к сожалению, остается алкоголь. Некоторые водители считают нормальным выпить и сесть за руль. А ведь у пьяного человека замедляется реакция на принятие решений даже в штатной ситуации, не говоря уже об экстраординарной. Достаточно вспомнить трагедию под Белоозерском, которая случилась прошлым летом. Водитель сел за руль нетрезвым, ехал с большой скоростью. На закруглении дороги не справился с управлением и съехал в обводной канал. Пять человек погибли. Или ДТП в Брестском районе: пьяный водитель на абсолютно прямом участке проезжей части разогнался до 200 км/ч и вылетел за пределы дороги в лесополосу. От удара машину разорвало. Погибли два человека.

О помощи очевидцев и "немых свидетелей"

Даже незначительная деталь, оставленная на месте происшествия, может помочь в установлении обстоятельств ДТП. С вещно-следовой обстановкой специалисты работают кропотливо. "Зачастую такие "немые свидетели", зафиксированные на месте происшествия следы, позволяют сделать вывод, что, например, водитель или очевидец ДТП при описании некоторых обстоятельств ошибаются. Следовая информация помогает объективно восстановить картину произошедшего и установить истину. Особенно это касается случаев, когда свидетелей нет. Например, на загородной дороге ночью", - рассказал Сергей Черняк.

Он особо отметил сознательность белорусов. Почти всегда очевидцы остаются на месте ДТП, помогают пострадавшим, оставляют контакты и сотрудничают со следствием. "Повторюсь, мы сталкиваемся с наиболее тяжелыми в плане последствий авариями. Люди это понимают и никогда не отказываются помочь установить обстоятельств происшествия. Они осознают, что ставки очень высоки, поскольку речь идет о судьбах нескольких человек", - добавил собеседник.

Большую ценность для следствия представляют записи с видеорегистраторов автомобилей. В их поле зрения могут попасть обстоятельства аварии, мгновения до нее. Чтобы воссоздать картину случившегося, специалистам важно знать весь механизм развития ДТП, буквально от нескольких секунд до его начала.

Поставить точки над "і" помогает следственный эксперимент. Нужен ли он, зависит от типа ДТП. "Например, наезд на пешехода или велосипедиста в темное время суток в неположенном месте, столкновение с необозначенным габаритными огнями автомобилем. Нам нужно установить момент, когда водитель мог увидеть препятствие на проезжей части и предотвратить аварию", - пояснил Сергей Черняк. Важный момент: следственный эксперимент должен проходить в аналогичных погодных, дорожных условиях.

Один в поле не воин

Собрать все обстоятельства ДТП воедино следователям помогают коллеги из других правоохранительных органов. Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают очевидцев, фиксируют следы, которые по каким-то причинам могут быть быстро уничтожены (из-за движения транспорта или погодных условий). "Нередко оперативная работа сотрудников ГАИ позволяет сохранить следы, которые потом будут играть ключевую роль при установлении обстоятельств происшествия. Большая заслуга коллег в установлении личности скрывшихся водителей", - отметил подполковник юстиции.

На месте серьезной аварии практически всегда работают эксперты-автотехники. Даже если некоторые узлы или агрегаты автомобиля полностью разрушены, они могут выяснить его состояние до происшествия. Еще один пример. После лобового ДТП один из водителей отрицает выезд на встречную полосу. Спорную ситуацию разрешит трасологическая экспертиза. Исследование определит угол между транспортными средствами, который был в момент первого контакта при столкновении, и укажет на траекторию движения автомобиля.

В случае гибели людей незаменимую помощь оказывают судебно-медицинские эксперты. Они исследуют характер травм. Эти сведения важны для построения первичной версии развития ДТП. "Только судебно-медицинские эксперты могут дать необходимую информацию по горячим следам, особенно в случае отсутствия очевидцев. Это особенно характерно для аварий вне населенного пункта в темное время суток. Как правило, там мы имеем дело лишь с одним участником (если погиб пешеход или велосипедист) - водителем", - рассказал Сергей Черняк.

Дело в том, что водители не всегда могут описать, как двигался пешеход, потому что свет фар выхватывает из темноты лишь небольшой отрезок дороги. На скорости 90 км/ч автомобиль за секунду преодолевает 25 м. При небольшой дальности видимости практически нет возможности заметить препятствие на дороге. Если же у человека есть фликер, то даже с ближним светом фар водитель может его вовремя заметить и безопасно объехать.

Очевидно, что минута в дороге ничего не значит. Но порой за спешку, пренебрежение правилами можно заплатить очень дорогую цену - собственные или чужое здоровье или даже жизнь.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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