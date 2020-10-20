Коктыш: диалог - это не проявление силы или слабости, а проявление здравомыслия

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог - это не проявление силы или слабости, это проявление здравомыслия. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Диалог сегодня представляется единственным способом избежать упрощения политической системы, от которого проиграют все. В этом плане поиск диалога с властью - это не проявление силы или слабости, это проявление здравомыслия. Крайне желательно, чтобы оно было взаимным. Невозможно, например, одновременно требовать и диалога, и отставки - это логически исключено. Тем не менее эмоции не заменяют логику, и для диалога нужны как минимум его субъекты и видение этими субъектами будущего. Этого со стороны протеста нет. Но ведь если нет проекта будущего - нет и перспективы, а это уже называется безответственностью", - считает эксперт.

По его словам, предлагаемая властью конституционная реформа по определению предполагает создание институтов, само наличие которых позволит всех вовремя слышать и минимизирует зависимость судьбоносных поворотов от личности, чего, по идее, и должен был бы добиваться национально ориентированный протест.

"Так, укрепление партий, а вместе с ними института парламента и местного самоуправления - что это, как не создание постоянной обратной связи между властью и обществом? Они, скорее всего, возникнут, но либо решением только сверху, либо в режиме диалога. А как именно - это вопрос выбора протеста и его лидеров, если таковые в результате выделятся, поскольку сетевой характер протеста это как раз затрудняет. Чем раньше это поймет оппозиция и чем раньше она станет руководствоваться не эмоциями, а разумом, тем больше шансов у нее получить прописку в новой политической системе и стать ее значимой частью", - отметил Кирилл Коктыш. -0-

Латвийский политолог считает: больше беспорядков - больше грантов у оппозиции "Просто прекратить протесты для них крайне невыгодно, потому что в таком случае они лишаются огромного финансирования. Поэтому протесты должны продолжиться любой ценой", - сказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш.