Колдоговор может продлить отцовский отпуск и сделать его оплачиваемым - Минтруда

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно вносимым в Трудовой кодекс изменениям предлагаемый в нем обязательный отцовский отпуск может быть увеличен с 14 дней на больший срок, а также может быть оплачиваемым, если такое будет предусмотрено коллективным договором либо же внутренним актом организации или предприятия. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов в пресс-центре БЕЛТА.

Отпуск отцу/отчиму при рождении ребенка предусмотрен новой статьей Трудового кодекса - №186. "Мы хотели создать возможность семье быть вместе в этот ответственный период, в первые дни, когда важно сплотить семью, заложить основы для ее укрепления. Изучали международный опыт: подобная норма существует в разных вариантах более чем в 20 странах. Мы предлагаем отцу 14 дней, которые он может использовать в течение полугода после рождения малыша. Обязательность нормы предусматривается, но без оплаты. Вместе с тем в коллективном договоре либо самим нанимателем может быть предусмотрена как оплата этого отпуска, так и увеличение его срока. Это задача профсоюзов - развивать данную практику", - подчеркнул Игорь Старовойтов.

Он отметил, что не следует путать отцовский отпуск с отпуском по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В действующем законодательстве предусмотрена возможность для отцов уходить в декрет вместо матерей. И некоторые, на самом деле считанные единицы, пользуются таким правом. Новация заключается в том, что теперь мужчины на небольшой период могут также получить отпуск одновременно с мамами, которые вышли в декрет. И этот период не является частью трудового отпуска.

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