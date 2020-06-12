Количество доноров крови и ее компонентов в Беларуси выросло в I полугодии 2020 года

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличивается количество людей, желающих стать донорами, за первое полугодие 2020 года отмечен рост по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Антон Свирский во время акции Белорусского Красного Креста и РНПЦ "Безопасная кровь спасает жизни", передает корреспондент БЕЛТА.

"За полгода количество физических лиц, доноров, которые сдавали кровь и ее компоненты, увеличилось в сравнении с первым полугодием 2019-го. По безвозмездному донорству информации пока нет, будем позже подводить эти цифры. В прошлом году по республике было 27% безвозмездных донаций", - сказал Антон Свирский.

Министры и волонтеры - около 90 добровольцев стали донорами крови на акции в Минске Пожертвовать свою кровь ради спасения чужих жизней решили министр здравоохранения Владимир Караник, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Всего в Беларуси около 100 тыс. доноров крови и ее компонентов, за последние четыре года их количество увеличилось на 15%. Возросло и количество почетных доноров, которых уже насчитывается около 65 тыс. Ежедневно на все донорские пункты в республике приходят около 1,5-2 тыс. человек.

Антон Свирский напомнил, что сегодня возмездному донору плазмы полагается за одну дозу (600 мл) от Br150, при этом человеку обратно в организм возвращаются клетки крови - эритроциты и тромбоциты, восполняется забранный объем крови. Донору цельной крови полагается Br111,05 за одну дозу. Кроме того, донор крови и ее компонентов имеет право на два выходных дня (непосредственно в день донации, а также любой другой по согласованию с нанимателем в течение 2 лет, в которые действует выданная справка о донации). Эти дни оплачиваются в кассе донорского пункта в размере среднего заработка за предыдущие два месяца.

Тем, кто сдает безвозмездно, полагается выплата "на усиленное питание" (около Br24), два выходных дня (день донации оплачивается нанимателем, второй день - без оплаты). "И мы стараемся поддержать безвозмездных доноров каким-нибудь сувениром, памятным подарком", - добавил Антон Свирский.

Кроме того, перед донацией обязательно всем выдается стандартный набор - зефир, мармелад, печенье, шоколад, гематоген, бутылка воды.

Антон Свирский отметил, что в РНПЦ постоянно обращаются люди, которые переболели какой-то инфекцией (но нет подтверждения, что именно коронавирусом), и предлагают стать донором плазмы. "Проверяем у них антитела, говорим собирать необходимые документы для донорства. Если находим антитела, эти люди могут стать донорами иммунной плазмы, если нет противопоказаний. Если антител не находим, предлагаем просто стать донорами крови и ее компонентов. Потому что коронавирус коронавирусом, а люди не перестали болеть другими заболеваниями", - добавил Антон Свирский. Среди тех, кто приходил с подтвержденной коронавирусной инфекцией, антитела были выявлены у всех в той или иной степени. "У нас в РНПЦ около 160 физических лиц стали донорами плазмы, некоторые осуществили уже по 2-3 донации. Иногда даже обращаются из других регионов, чтобы приехать в Минск, если это удобнее. Большинство сдают плазму безвозмездно", - отметил врач.

Также он рассказал о проекте РНПЦ, где запустили популяционное исследование специфического иммунитета. Обследованы 3 тыс. кадровых доноров на иммуноглобулин G, среди них у 10% выявляется наличие этих антител.

Белорусский Красный Крест и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий сегодня проводят совместную акцию по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни". Участниками и добровольными донорами стали руководители ряда министерств и офисов международных организаций, сотрудники и волонтеры Красного Креста. Сдать свою кровь ради спасения чужих жизней решили министр здравоохранения Владимир Караник, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко и другие.-0-