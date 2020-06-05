Количество доноров в Беларуси за четыре года увеличилось на 15%

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние четыре года количество доноров увеличилось на 15%, сообщил журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 100 тыс. доноров ежегодно сдают донации крови. У нас наблюдается постоянный рост доноров. За последние 4 года их количество выросло на 15%. Спасибо нашим донорам, которые приходят в организации службы крови", - сказал Федор Карпенко.

Он напомнил, что 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. "Мы 12 июня планируем проведение Дня донора по всей стране. Присоединяется Белорусское общество Красного Креста. Планируется также участие их волонтеров в сдаче крови. Мы постараемся отметить тех доноров, которые придут в этот день на сдачу крови, а также еще раз сказать спасибо всеми возможными способами всем нашим донорам за то, что они в течение года участвуют в донациях", - добавил директор РНПЦ.-0-