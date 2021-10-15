Количество фур перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Если на 10.00 11 октября перед пунктами пропуска находились 2710 фур, то сейчас выезда ожидают 1460 грузовиков.

За минувшие сутки латвийские пункты пропуска и литовский "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") выполнили договоренности по пропуску фур на свою территорию, а остальные пункты пропуска - нет, отметили в ГПК.-0-