1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество госпитализированных с COVID-19 пациентов в некоторых регионах Беларуси снизилось на 10%, сообщил журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается в целом снижения по стране, хочу отметить, что будет преждевременно давать оценку по стране, тем не менее эпидемический вектор начинает смещаться, - сказал Алексей Щербинский. - В целом по республике в зависимости от региона за последние 7-9 дней наблюдается уменьшение количества госпитализированных пациентов на 2-10%".

По его словам, "самая большая нагрузка на здравоохранение сегодня создается за счет тяжелых или среднетяжелых пациентов, то есть той когорты, которая имеет показания для госпитализации".

Начальник главного управления отметил, что еще с момента начала подъема заболеваемости были сформированы планы обратного перепрофилирования учреждений здравоохранения из красной зоны в чистый режим. Эти планы начали реализовываться. "Естественно, с учетом текущей эпидсоставляющей. То есть мы анализируем количество новых случаев, которые возникают у нас ежедневно, анализируем еженедельную статистику и на основании этого уже принимаются решения", - уточнил Алексей Щербинский.

В частности, выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве, Бресте, "набирает обороты Минский онкологический диспансер", отметил начальник главного управления. В Брестском и Гомельском регионах в оказание специализированной плановой помощи вовлекаются учреждения не только областного, но и районного уровня.

По-прежнему продолжают оказывать плановую высокотехнологичную специализированную медпомощь все РНПЦ, плановую помощь оказывают и на областном уровне.

Алексей Щербинский также отметил, что доминирующим остается дельта-штамм.-0-