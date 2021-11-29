Количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС в сравнении с прошлым понедельником увеличилось на 30%

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, в сравнении с прошлым понедельником (22 ноября) увеличилось на 30%. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Нежелание сопредельных стран ЕС в полном объеме выполнять договоренности по пропуску грузовиков является основной причиной скопления транспорта перед белорусскими пунктами пропуска", - подчеркнули в ГПК.

Как отметили в ведомстве, контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности по пропуску фур лишь на 70%. Кроме того, закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" привело не только к существенному снижению пропускной способности, но и к увеличению нагрузки на соседних альтернативных маршрутах в ЕС.

"Белорусская сторона (пункт пропуска "Брузги") готова в любой момент приступить к оформлению лиц и транспорта. Об этом сообщили Польше еще 19 ноября", - констатировали в Госпогранкомитете.

Маршруты через литовские пункты пропуска остаются наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Вместе с тем сотрудники литовских контрольных служб в "Мядининкае" (со стороны Беларуси - "Каменный Лог") выполнили договоренности всего на 65%.

Через латвийские погранпереходы в прошедшие выходные транспорт въезжал в ЕС без задержек, однако и на этом направлении сохраняется скопление грузовиков.-0-