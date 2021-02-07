Количество иностранных обучающихся за 5 лет в Беларуси увеличилось на 35%

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 5 лет в Беларуси количество иностранных обучающихся увеличилось на 35%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

"В сфере образования осуществляется целенаправленная и последовательная работа по развитию международного сотрудничества. Белорусские учреждения образования плодотворно взаимодействуют в рамках 4700 соглашений с 90 странами мира. Значительно расширилась география сотрудничества за счет стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Новый вектор развития получило сотрудничество с КНР. В 2019 году успешно прошел Год образования Беларуси в Китае", - рассказали в Минобразования.

В 2019/2020 учебном году в Беларуси обучались около 26 тыс. иностранных граждан из 107 стран мира. "За пятилетку прирост иностранных обучающихся составил 35%. Больше всего молодежи приехало из Туркменистана, Китая, России", - отметили в ведомстве.-0-