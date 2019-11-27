Количество киберпреступлений будет расти - МВД

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году ожидает увеличение числа киберпреступлений, атаки будут направлены в том числе на получение персональных данных. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хакерские атаки будут направлены на получение персональных данных из систем здравоохранения, страхования, образования и так далее. Естественно, увеличится количество фактов использования вредоносных программ", - констатировал Вадим Устинович.

Начальник управления "К" ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев отметил, что за последние две недели в столице зафиксирован всплеск преступлений, связанных с вишингом. "Более чем в два раза. Но это не носит стихийный и неуправляемый характер. Мы контролируем ситуацию, разбираемся с ней. Надеюсь, общими усилиями победим и снизим этот рост", - сказал правоохранитель.

При этом начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Сергей Гамко заметил, что большинство случаев киберпреступлений свидетельствуют о том, что о своей безопасности люди задумываются лишь тогда, когда сталкиваются с уже совершенным противоправным действием. "Наша сетевая безопасность прежде всего зависит от нас самих", - подчеркнул он.

К хищениям со счетов организаций, по его мнению, приводит размытая ответственность людей, а также то, что зачастую нет закрепленного четкого алгоритма действий при возникновении опасных ситуаций. "Касательно прогноза, если раньше мы наблюдали единичные случаи хищения криптовалюты со счетов, то сейчас сотрудники моего подразделения сталкиваются с этим все чаще", - сказал Сергей Гамко.

Тенденция такова, что если раньше в большей степени киберпреступления совершали белорусы в отношении иностранцев, то сейчас белорусов меньше среди подозреваемых, но больше среди потерпевших. И это мировой тренд. Каждый год прирост ущерба от киберпреступлений и инцидентов в сфере информационно-коммуникационных технологий составляет около 30%.-0-