Количество нарушений водителями большегрузов в октябре увеличилось вдвое

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре количество правонарушений, совершенных водителями большегрузов, увеличилось в два раза, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"В последнее время участились случаи нарушения таможенного законодательства водителями грузовых транспортных средств, осуществляющих международную перевозку грузов. В частности, лица, которым необходимо перекинуть товар из-за границы в Беларусь без уплаты таможенных платежей, пытаются вовлечь в противоправную деятельность водителей-экспедиторов грузовых автомобилей. Те в свою очередь пытаются ввезти на территорию Евразийского экономического союза различные товары небольшими партиями с превышением стоимостных или весовых норм без декларирования либо с сокрытием от таможенного контроля", - отметили в комитете.

Только за октябрь 2020 года таможенники выявили около 470 случаев незаконного ввоза товаров водителями грузовых автомобилей. В октябре прошлого года этот показатель был почти в два раза меньше - 250 случаев.

Среди товаров, которые незаконно пытаются ввезти водители, наиболее часто встречаются продукты питания, алкогольная продукция, чистящие и моющие средства, автомобильные запчасти, строительные материалы, канцелярские принадлежности, запрещенные к ввозу для физических лиц средства защиты растений (пестициды) и пиротехнические изделия, электронная техника.

ГТК напомнил, что за совершение таких правонарушений выносятся постановления о привлечении гражданина к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин (1 БВ - Br27). "В отдельных случаях владельцам незаконно ввозимых товаров приходится и вовсе возвращаться с ними обратно на территорию сопредельного государства. В отношении нарушивших законодательство граждан и перемещаемых ими товаров могут применяться дополнительные формы таможенного контроля. Все это значительно увеличивает время пересечения границы, негативно влияет на пропускную способность и эпидемиологическую обстановку в пунктах пропуска, а также несет дополнительные расходы для перевозчиков", - пояснили в комитете.

"Иногда изобретательные водители пытаются скрыть ввозимые товары в технологических нишах грузовых автомобилей, не задумываясь об ответственности и последствиях. В таких случаях желание иметь мелочную выгоду может обернуться серьезными финансовыми потерями для субъектов внешнеэкономической деятельности и организаций, осуществляющих международные перевозки, в виде конфискации транспортного средства международной перевозки грузов", - добавили в таможенных органах.

Так, на этой неделе 39-летний водитель-экспедитор, житель Гродненской области, возвращавшийся из Польши, скрыл от таможенного контроля в межпотолочном пространстве и за приборной панелью грузового автомобиля DAF 11 кг продуктов питания (кофе, мармелад и конфеты), стоимость которых составила Br300. В результате грузовой автомобиль был изъят, дальнейшую судьбу транспортного средства определит суд.-0-