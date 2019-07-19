Количество объектов общепита в Беларуси в I полугодии выросло примерно на 5% - МАРТ

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число объектов общественного питания. Так, за первое полугодие их стало примерно на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции консультант отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Анастасия Ераховец, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оперативным данным торгового реестра, в Беларуси в настоящее время функционируют более 20 тыс. объектов общественного питания на 883 тыс. мест. За истекший период года (6 месяцев. - Прим. БЕЛТА) открыто более 1 тыс. объектов общественного питания", - сказала представитель МАРТ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше примерно на 5%.

"Этот рост мы связываем в том числе с недавно прошедшими II Европейскими играми", - отметила Анастасия Ераховец. При этом она пояснила, что идет постоянная динамика - наряду с открытием одних объектов, другие закрываются.-0-