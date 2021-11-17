17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений к медикам из-за травм в осенне-зимнее время увеличивается в 2-3 раза, сообщил журналистам детский врач-нейрохирург РНПЦ Максим Мелешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро похолодает, выпадет снег, и мы столкнемся с тем, с чем сталкиваемся в последние годы: катастрофическим увеличением количества именно детской тюбинговой травмы", - сказал Максим Мелешко.

По его словам, правила безопасности катания на тюбинге не знают очень многие. "К нам поступают дети, получившие травму, катаясь на тюбинге. В этом сезоне снег еще не выпал и мы, к нашей радости, в статистике тюбинговой травмы не имеем. Но такие пациенты обращались к нам в январе и феврале этого года, причем в выходные", - отметил врач-нейрохирург.

Он добавил, что количество обращений в осенне-зимнее время увеличивается в 2, а то и 3 раза. "За выходные в приемное отделение могут обратиться от 40 до 60 детей с подозрением на черепно-мозговую травму. Большинство из них имеют легкую ЧМТ, сотрясение головного мозга, которое заканчивается достаточно благоприятно. Однако несколько лет назад были случаи, когда у нас лежали пациенты с тяжелой травмой. Один ребенок в Минской области даже погиб: он катался на тюбинге и ударился о забор", - сказал Максим Мелешко.

Он напомнил правила безопасности при катании на тюбинге. Самое главное - кататься следует только в специально оборудованных местах. "Если раньше с этим были проблемы, нужно было ехать в Логойск или Силичи, то сейчас горки оборудуются в любом районе, по крайней мере, города Минска. В интернете можно узнать, где в вашем районе находятся горки, где по правилам угол уклона не более 20 градусов - там кататься достаточно безопасно", - отметил медик.

Кататься можно в светлое время суток и только по одному, в тюбинг не нужно садиться вдвоем-втроем. Более того, прежде чем спускаться с горки, следует убедиться, нет ли внизу других людей. Естественно, нельзя ехать, если внизу автомобили, находятся забор или деревья. Максим Мелешко подчеркнул, что дети должны кататься обязательно в присутствии взрослых, а малыши до пяти лет - находиться в тюбинге с кем-то из родителей - это единственный случай, когда допускается нахождение в одном тюбинге двух человек.

Если ребенок все же упал с тюбинга и ударился головой, следует обращать внимание на такие симптомы, как потеря сознания, судорожный припадок, рвота или головная боль. При их наличии необходимо обратиться к специалисту, прежде всего в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Приемное отделение работает круглосуточно. "Наши врачи всегда окажут помощь", - резюмировал Максим Мелешко.-0-