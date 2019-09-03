Количество осадков в Беларуси в августе на 15% превысило норму

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество осадков в Беларуси в августе на 15% превысило климатическую норму, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха в августе составила плюс 17,7 градуса, что выше климатической нормы на 0,4 градуса. Столбик термометра поднимался до 30 градусов и выше. В Брагине 13 августа зарегистрирован абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 33,3. В самые холодные ночи августа температура воздуха составляла 10 градусов тепла и ниже. Самая низкая температура (плюс 2,9 градуса) зафиксирована 5 августа в Брагине. За месяц в среднем по стране выпало 77 мм осадков, что составило 115% климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

На протяжении месяца осадки выпадали крайне неравномерно. В первой декаде августа их количество было близким к климатической норме (106%). Самой влажной оказалась вторая декада августа, когда выпало более двух норм осадков (214%), а самой сухой - третья (5,9 мм, или 27% климатической нормы). Дожди носили в основном ливневый характер, сопровождались грозами и усилением ветра. Максимальное суточное количество осадков было зарегистрировано 13 августа на метеостанции Щучин - 76 мм.

В первой декаде августа на реках страны преобладал спад уровней воды, в связи с чем на Западной Двине у Витебска уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство. Во второй декаде на реках наблюдался в основном рост уровней воды, обусловленный выпадением значительного количества осадков. В результате этого на Западной Двине у Витебска и Березине у Светлогорска улучшились условия для работы речного транспорта. В третьей декаде месяца в уровенном режиме рек отмечались небольшие колебания уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечались на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и Лоева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля. На притоке Припяти реке Ясельда у Березы уровень воды опустился ниже многолетнего минимума за август. К концу месяца водность большинства рек была близка к норме и несколько ниже ее, лишь водность Припяти, Западной Двины выше Полоцка и Вилии ниже деревни Стешицы оказалась значительно меньше обычной для этого времени года.

Среднемесячная температура воды в реках и водоемах составила плюс 15-22 градуса, что близко к обычной для августа.-0-

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