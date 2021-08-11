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11 августа 2021, 11:58

Количество осужденных за наркотики за полгода снизилось на 15,2%

Фото из архива
Фото из архива
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, за первое полугодие 2021 года по отношению аналогичному периоду 2020-го снизилось на 15,2%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

В частности, за первое полугодие по ст.327-332 УК за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осужден 881 человек, или 5% в общем объеме правосудия. За полгода 2020-го осудили 1039 человек, или 5,9%.

Из всех осужденных в этом году значительная часть - 848 (96,3%) осуждены по ст.328 УК. При этом больше всего - 578 человек (68,2%) - осуждены по ч.1 этой статьи. Ограничение свободы назначено 352 (60,9%) обвиняемых, лишение свободы - 101 человеку, что на 22,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в котором к этому виду наказания осуждены 130 лиц. Число осужденных по ч.1 ст.328 УК с отсрочкой исполнения наказания и условным неприменением наказания в первом полугодии 2021 года составило 124 лица, или 21,5% (за первое полугодие 2020-го - 152 лица, 21,3%).

Количество несовершеннолетних, осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, снизилось с 12 до 7. Из них четырем назначено ограничение свободы, двое осуждены с отсрочкой исполнения основного наказания и к одному применены принудительные меры воспитательного характера.

Общее количество осужденных за незаконные действия с наркотиками, совершаемые с целью сбыта, в первом полугодии 2021 года снизилось по сравнению с прошлым полугодием с 282 до 270 лиц. В частности, осуждено 11 несовершеннолетних, в то время как в первом полугодии 2020-го - 9). Всем назначено наказание в виде лишения свободы.-0-

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