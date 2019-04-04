Количество отсрочек от армии необходимо пересматривать - депутат

4 апреля, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Количество отсрочек от армии надо пересматривать, сейчас их число очень большое. Такое мнение высказал журналистам депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Бобриков, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат отметил, что демографическая ситуация достаточно сложная. "Сейчас у нас идет большой некомплект призывного контингента. Конечно, надо пересматривать вопросы отсрочек. Потому что такое количество отсрочек, особенно по образованию, - это очень много, - поделился мнением Сергей Бобриков. - В недалеком прошлом служили все, кому исполнилось 18 лет. И ничего страшного, если молодой человек будет служить в армии, даже если призовут со скамьи вуза".

"Плохо, когда есть оружие, боеприпасы, техника, а владеть ею никто не умеет. Родину защищать надо уметь каждому, я считаю", - добавил депутат.-0-