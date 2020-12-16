Количество пациентов с COVID-19 растет, но коек для оказания медпомощи достаточно - Тарасенко

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пациентов с коронавирусом растет, но резерв коек есть, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Мы отмечаем в ходе так называемой второй волны более активный прирост, чем это было во время первой волны. Поэтому предпринимаются все меры профилактического характера, меры по оказанию медпомощи населению, которое столкнулось с данной проблемой", - сказал Александр Тарасенко.

Вместе с тем, по его словам, в стране достаточно коек для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Койки в стационарах перепрофилируются под потребность. "И если понадобится, то перепрофилирование будет проводиться и дальше. Резерв есть. На сегодня здравоохранение справляется с задачей по оказанию медпомощи", - отметил главный государственный санитарный врач.

Кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич добавил, что эпидситуация сейчас сложная по всей стране. И если в весеннюю волну заболеваемость нарастала с севера на юг, то в настоящий момент "горит" вся республика. Это создает определенное напряжение, потому что возможности перекидывания ресурсов между регионами достаточно ограничены.-0-