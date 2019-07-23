Количество письменных жалоб на риелторов снижается, но обоснованных меньше не стало - Минюст

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество письменных жалоб, поступающих в Министерство юстиции на риелторские организации, снижается. Однако это не говорит о сокращении числа обоснованных претензий, сообщила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"На Минюст возложены функции по реализации государственной политики и контролю в сфере риелторской деятельности. В рамках выполнения этих функций министерство принимает последовательные меры по совершенствованию правового регулирования этой деятельности, защите прав и интересов потребителей риелторских услуг, устранению недостатков, которые выявляют Комитет государственного контроля и Министерство юстиции, - пояснила начальник управления. - Если говорить о жалобах, которые поступали к нам, то есть тенденция к снижению количества письменных жалоб. Так, если в 2016 году к нам поступило 154 обращения, то в 2018 году их количество составило 102. Однако обоснованных жалоб пока меньше не стало. Это же можно сказать и об устных обращениях".

Диана Подлесская отметила, что ей часто звонят с претензиями относительно работы той или иной риелторской организации. Чаще всего жалобы касаются понуждения покупателей к заключению договора на оказание риелторских услуг.

По данным Министерства юстиции, на 1 июня 2019 года в Беларуси насчитывалось 143 организации, осуществляющие риелторскую деятельность. Из общего числа 137 коммерческих организаций имеют лицензию на оказание риелторских услуг, еще 6 в соответствии с законодательством оказывают такие услуги без лицензии. Больше всего риелторских организаций (95) расположено в Минске. Свидетельство об аттестации риелтора в республике имеют 865 физических лиц.

Согласно информации, представленной риелторскими организациями, в 2018 году заключено почти 62,2 тыс. договоров на оказание риелторских услуг. Половина из них была исполнена, четвертая часть - расторгнута.-0-

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