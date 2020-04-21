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21 апреля 2020, 16:48

Количество проверок снизилось в разы, мониторингов проведено почти наполовину больше - КГК

Фото из архива
Фото из архива

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со вступлением в силу указа Президента №376 акценты контрольной деятельности в Беларуси смещены на профилактику, а добросовестным субъектам хозяйствования обеспечено невмешательство в их работу. Комитет государственного контроля подвел итоги деятельности за 2019 год, сообщает БЕЛТА.

Например, проведено 8,8 тыс. проверок - почти в 7 раз меньше, чем в 2017 году (в 2018 году действовал мораторий на проведение выборочных проверок). Причем, в 2019 году 6,1 тыс. проверок (70%) были выборочными, о проведении которых проверяемые субъекты уведомлялись заранее.

Более трети таких мероприятий (38%) провели органы МЧС, 18% - Минтруда и соцзащиты, по 8% - инспекции Госстандарта и МНС, менее 7% составили проверки органов Минфина, 5% - территориальных органов Минприроды. Органы Комитета госконтроля провели около 2% выборочных проверок.

"Планировались они с учетом критериев оценки степени риска, которые определены госорганом и согласованы с межведомственным советом. Кстати, госорганы пересматривают критерии с учетом практики их использования, что значительно повышает качество планирования, - пояснили в КГК. - Благодаря применению риск-ориентированного подхода результативность выборочных проверок составила 98%".

Также в 2019 году различными органами проведено 2,7 тыс. внеплановых проверок (на 18% меньше по сравнению с 2018-м), в том числе в связи с проведением процедур банкротства (26,3%). Для надзора за обеспечением безопасности выпускаемой или находящейся в обращении продукции проведена 671 проверка (25,1%). Наличие у контролирующего органа информации о нарушениях стало основанием для назначения 443 проверок (16,6%). По поручению органов уголовного преследования состоялось 420 внеплановых проверок (15,7%). И еще небольшое количество таких мероприятий проведено для оперативного пресечения нарушений законодательства в момент их совершения на ограниченной территории (внеплановые тематические оперативные проверки); в связи с использованием проверяемым субъектом бюджетных средств, государственных целевых фондов, госимущества, мер государственной поддержки; по иным основаниям.

"Результативность внеплановых проверок, как и выборочных, составила 98%, что свидетельствует о веских основаниях для их проведения и грамотном подходе к выбору проверяемых субъектов", - отметили в КГК.

Незаконных проверок не допущено, как и случаев прекращения законной работы субъектов хозяйствования. Как следствие, к контролирующим органам в 2019 году не применялись меры административной ответственности, предусмотренные за грубые нарушения при назначении проверок.

При этом для профилактики и предупреждения нарушений все активнее используются мониторинги: в 2019 году их было 176,7 тыс. - на 48% больше, чем в 2018-м. Значительная их часть приходится на Минздрав (42%), МЧС (21%), Госстандарт и Минсельхозпрод (по 10%). По результатам мониторингов субъектам хозяйствования направлено 157,1 тыс. рекомендаций. А меры административной ответственности применялись только в случае повторных нарушений. "Правда, как видно из цифр, ответственность бизнеса еще недостаточно высокая: по результатам мониторингов составлено 15,6 тыс. административных протоколов", - добавили в контрольном ведомстве.

На предупреждение и профилактику направлены и мероприятия технического (технологического, поверочного) характера. В 2019 году их было 156,8 тыс., причем треть из них - обследования транспортных средств на соответствие требованиям законодательства о транспортной деятельности. Вынесено 46,5 тыс. требований об устранении нарушений, составлено 15,4 тыс. административных протоколов.-0-

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