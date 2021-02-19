19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси в 2020 году снизилось на 28,3%. Такие данные прозвучали на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, которое состоялось под председательством генпрокурора Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В частности, число изнасилований сократилось на 45,3%, насильственных действий сексуального характера - на 8,8%. На 34,1% стало меньше разбоев, на 13,3% - грабежей. Уменьшилось с 2363 до 1806, или на 23,6%, число учтенных коррупционных преступлений.

В Генпрокуратуре отметили: в результате надзорных и профилактических мер количество незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сократилось на 19,9%, а преступлений, связанных с насилием в семье, - на 12,2%.

Вместе с тем в сравнении с 2019 годом на 8% увеличилось общее число зарегистрированных преступлений. Выше среднереспубликанского уровень преступности в Гомельской, Минской областях и Минске. В частности, на 1,6% стало больше убийств, на 5% - умышленных причинений тяжкого телесного повреждения, на 53,7% - вымогательств.-0-