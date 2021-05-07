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Общество
07 мая 2021, 21:03

Количество волонтеров БОКК за время пандемии увеличилось

Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество волонтеров Белорусского общества Красного Креста за время пандемии увеличилось, сообщил журналистам начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску БОКК Виталий Тарашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На все вызовы наше население откликается очень активно. Когда случилась первая волна COVID-19 и Минздрав рекомендовал людям пожилого возраста находиться дома, на самоизоляции, мы выступили с призывом стать волонтером. Около 3 тыс. заявок поступило сразу", - сказал Виталий Тарашкевич.

По его словам, большая часть новых волонтеров до сих пор находится в базе Красного Креста как активные волонтеры, которые и сейчас помогают по разным направлениям, в том числе в доставке продуктов питания, рецептов. Кроме того, усилены и команды реагирования, которые пополнились спонтанными волонтерами, узнавшими о деятельности Красного Креста. "То есть количество увеличилось", - отметил начальник отдела.

По словам генерального секретаря БОКК Ольги Мычко, организовать работу волонтеров в условиях пандемии стало новым вызовом. "Волонтеров надо было проинструктировать, обучить, застраховать, выдать им средства индивидуальной защиты и, естественно, организовать логистику: по доставке продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости. Это большая работа по взаимодействию с поликлиниками, территориальными центрами социального обслуживания", - сказала она.

Помощь также оказывалась в обеспечении СИЗами как населения, так и медработников в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания. Всего передано изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, антисептиков на более чем Br7,5 млн. Средства поступали как в виде пожертвований граждан и организаций республики, так и перечислялись международными организациями. "У нас была целая акция по приобретению концентраторов кислорода, которые действительно были востребованы в эпидемию COVID-19. Нам пошли навстречу производители - компания Российской Федерации, которая даже сдвинула график специально для Беларуси по производству 27 концентраторов кислорода. Их мы затем успешно передали в учреждения здравоохранения в области", - сообщила генеральный секретарь.

Несмотря на COVID-19, БОКК не остановило деятельность по своим традиционным направлениям. В частности, действовала медико-социальная служба "Дапамога". Более 1,3 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых, людей с инвалидностью продолжали получать помощь сестер милосердия. Работали такие сервисы, как "Открытый дом" в Минске для людей с ментальными нарушениями, инвалидностью. Во время проекта "Няня вместо мамы" оказывалась помощь детям, попавшим в больницу без родителей. Работал Гродненский детский реабилитационный центр и Гомельский многопрофильный кризисный центр для лиц, нуждающихся в ресоциализации, без определенного места жительства.

8 мая отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.-0-

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