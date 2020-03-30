Количество вызовов скорой помощи в Минске на сезонном уровне - главврач

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество вызовов скорой помощи в Минске находится на сезонном уровне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Он отметил, что обычно в зависимости от сезона нагрузка на СМП меняется: зимой, как правило, бывает более 2 тыс. вызовов в сутки, а летом - 1,5-1,6 тыс. "Для нас самих удивительно, но нагрузка на скорую помощь сейчас меньше, если сравнить с аналогичным сезоном прошлых лет. Количество вызовов не превышает 2 тыс. В минувшее воскресенье, например, было 1924, в субботу - 1835. То есть сегодня нагрузка абсолютно нормальная для данного времени года, если не считать дополнительной задачи по транспортировке больных короновирусом и контактов первого уровня", - отметил Александр Жинко.

По его словам, поводы вызовов самые разнообразные: пожар, неадекватное поведение, боль в животе, спине, конечностях, грудной клетке, значительное изменение артериального давления, аритмия, ухудшение состояния здоровья при невозможности уточнения состояния и т.д. "За субботу, например, был всего 71 вызов из-за высокой температуры, из них 52 - дети. Обычно цифры всегда больше. Может быть, люди просто стараются ограничить свои контакты, включая вызов медиков", - предположил Александр Жинко.

Вместе с тем с недавних пор, когда у пациента есть температура, дополнительно уточняются такие детали: был ли человек в контакте с инфицированным, выезжал ли из страны, обращался ли в поликлинику (был ли вызов врача на дом). При этом Александр Жинко уточнил, что официально поводом для вызова врача является несбиваемая лекарствами температура (у взрослых - 39,5 градусов, у детей старше трех лет - 38,5, у самых маленьких - любая).

"Если пациент за границу не выезжал, контакт отрицает, то наш сотрудник на такой вызов прибывает как минимум в маске и перчатках. А если речь идет о транспортировке, например, из одного учреждения здравоохранения в другое уже подтвержденного больного, то его перевозят в так называемом биобэге (специальной непроницаемой капсуле). Работники надевают либо ПЧК-1 (противочумный костюм), либо костюм биологической защиты", - рассказал главврач станции СМП. Что касается перевозки контактов первого уровня либо выезда на вызов, где пациент был за границей, то бригада в качестве защиты использует комбинезон, специальные очки, респираторы, перчатки, бахилы.

В структуре службы скорой медицинской помощи Минска, которая обслуживает почти 2 млн жителей, сегодня работают 167 бригад СМП: 62 врачебные и 105 фельдшерских. Из этих же бригад работники направляются и на транспортировки. "Причем, мы стараемся направлять по одному сотруднику (не считая водителя) на перевозку пациентов, которые не являются больными, а есть лишь подозрение на коронавирус. Такие граждане, как правило, хорошо себя чувствуют и сами могут передвигаться", - добавил Александр Жинко. Это позволяет не только уменьшить число контактов, но и снизить расход средств защиты, которые после каждого подобного выезда утилизируются. Машина отправляется на дезстанцию, где обрабатывается внутри, как и биобэг (если он использовался). Дезинфекции подвергаются также очки, остальная одежда уничтожается. Например, за последние трое суток столичной скорой помощью использовано и утилизировано 155 комбинезонов, 177 респираторов, 7 тыс. масок.

В целом, имеющегося ресурса СМП достаточно для обеспечения минимального социального стандарта и реагирования на современные угрозы.

Также Александр Жинко напомнил, что с этого года постановлением №2 Минздрава утверждена инструкция о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи. Среди принципиальных новшеств то, что все вызовы теперь делятся на экстренные и неотложные, а также появилось понятие "время ожидания" пациентом прибытия скорой помощи с момента вызова (для экстренных по городу это 20 минут, сельской местности - 35 минут, для неотложных - 75 и 90 минут соответственно). Также больше нет врачебных общепрофильных бригад СМП, остались только специализированные (реанимационные, бригады интенсивной терапии, педиатрические и психиатрические) и фельдшерские.-0-