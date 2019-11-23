23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500. Такую информацию озвучил в эфире телеканала ОНТ заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик, сообщает БЕЛТА.

По словам Андрея Котика, в настоящее время в стране 130 зарядных станций. "На данный момент большое их количество находится в стадии строительства. И к концу 2019 года количество зарядных станций будет 250. В 2021 году будет 500", - сказал он. Также заместитель генерального директора пояснил, что сейчас разрабатываются дополнительные меры стимулирования для электромобилей, поэтому количество зарядных станций будет увеличиваться.

По статистике, в Беларуси одна зарядка на один электрокар, для сравнения: в Норвегии – одна на 20 машин, в Украине - на 14.

В эфире отметили, планируется, что к 2023 году в стране будут доступны и супербыстрые зарядки, заправиться на которых можно будет за 3-4 минуты. Еще через год появятся электрокары, сопоставимые с топливными машинами не только по характеристикам, но и по цене.

Также прозвучала информация, что Беларусь выступает с инициативой отменить пошлины на ввоз электрокаров, но для этого необходимо убедить партнеров по Евразийскому экономическому союзу. "На территории наших государств должны применяться единые ставки ввозных таможенных пошлин. Поэтому Беларусь не может в одностороннем порядке либо для своих граждан установить отличные ставки, понизить либо увеличить их", - пояснила заместитель начальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси Валентина Наговицына.-0-