Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 2 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:58 В Греции ужесточат меры всеобщего карантина до 11 января В мире
14:51 В Слуцке под колеса авто попали два пешехода - они скончались в больнице Происшествия
14:41 Участникам массовой вечеринки на западе Франции выписали 1,2 тыс. штрафов В мире
14:25 В Минской области 1 января задержаны 23 нетрезвых водителя Происшествия
13:58 В Мстиславском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
13:55 Боевики захватили автобус с пассажирами в Афганистане В мире
13:50 Казахстан принял протокол к пакту ООН об отмене смертной казни В мире
13:45 Умер народный артист России Владимир Коренев В мире
13:42 В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД Общество
13:22 Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи Общество
13:03 Экспертная площадка ВОЗ разработает рекомендации по модернизации систем здравоохранения В мире
12:49 В Вороновском и Кореличском районах при пожарах погибли двое мужчин Происшествия
12:36 Трамп объявил о митинге своих сторонников 6 января В мире
12:20 В Украине подали документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V" В мире
11:57 В России за сутки выявили 26 301 случай заражения COVID-19 В мире
11:51 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Свислочском районе Происшествия
11:44 Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса В мире
11:27 В Минской области при пожарах погибли 4 человека Происшествия
11:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны 3007 Общество
11:07 Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год В мире
10:33 Трех человек спасли при пожаре в Борисове Происшествия
10:24 Следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летнего парня в Минском районе Происшествия
10:17 До +4°С ожидается в Беларуси 3 января Общество
10:07 На пр.Машерова в Минске нетрезвый пешеход попал под колеса авто Происшествия
09:55 В Барановичском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер Происшествия
09:39 Во Франции оштрафовали 6,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа в Новый год В мире
09:30 Самая пожилая в мире женщина отметила 118-й день рождения Калейдоскоп
09:24 В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
09:22 Власти Токио намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС В мире
09:12 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми в Докшицком районе Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
02 января 2021, 13:22

Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи

Татьяна Колядко. Фото из архива
Татьяна Колядко. Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Владимир Привалов: Привалов: делегаты Всебелорусского народного собрания - люди, неравнодушные к судьбе страны
Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко.

"Уже прошло 14 диалоговых площадок, и они продолжаются. И, как я могу отметить, очень активно в этом направлении работает молодежь. Она в большей степени озвучивает конкретные предложения по внесению изменений в законодательство", - отметила Татьяна Колядко.

По ее словам, много предложений поступает также от бизнес-союзов. Они направлены на улучшение условий для ведения бизнеса. "Думаю, что они будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании и учитываться в программе развития на пятилетку, - рассказала глава администрации. - Также хотелось бы отметить, что за 2019 год Московский район был лучшим по развитию предпринимательства. У нас очень много создается рабочих мест, в том числе в IT-сфере. Но от этой категории у нас предложений не много. Поскольку для них действительно созданы комфортные условия, чему способствует Декрет №8. Поэтому, я бы сказала, основные предложения идут от общественных объединений и молодежи".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения молодежь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД
Лови момент!
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны 3007
Фото из архива До +4°С ожидается в Беларуси 3 января
Фото из архива Правительство определило правила проведения распродаж
Пункт пропуска. Фото из архива Областным Советам депутатов разрешили вводить местный сбор при выезде из страны
Главное
Минималка, пенсионный возраст и стаж, условия для многодетных - что изменилось для белорусов с 1 января
Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны 3007
В первые часы 2021 года в Беларуси родились 53 ребенка
Топ-новости
Лукашенко в новогоднем обращении: давайте будущий год сделаем годом народного единства
Правительство определило правила проведения распродаж
В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД
Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи
В Беларуси вместо госпошлины вводится транспортный налог
Лови момент!
Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс
Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса
Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти
ДОСЬЕ: К 65-летию Белорусского телевидения
Областным Советам депутатов разрешили вводить местный сбор при выезде из страны
ФОТОФАКТ: Минск встречает Новый год
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси
Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси с 1 января
В Беларуси вступили в силу новые правила охоты
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.