Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко.

"Уже прошло 14 диалоговых площадок, и они продолжаются. И, как я могу отметить, очень активно в этом направлении работает молодежь. Она в большей степени озвучивает конкретные предложения по внесению изменений в законодательство", - отметила Татьяна Колядко.

По ее словам, много предложений поступает также от бизнес-союзов. Они направлены на улучшение условий для ведения бизнеса. "Думаю, что они будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании и учитываться в программе развития на пятилетку, - рассказала глава администрации. - Также хотелось бы отметить, что за 2019 год Московский район был лучшим по развитию предпринимательства. У нас очень много создается рабочих мест, в том числе в IT-сфере. Но от этой категории у нас предложений не много. Поскольку для них действительно созданы комфортные условия, чему способствует Декрет №8. Поэтому, я бы сказала, основные предложения идут от общественных объединений и молодежи".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-