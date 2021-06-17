Колледжи Минска

Ниже представлен список учебных заведений города Минска, в которых можно получить среднее специальное образование (ССО).

Список колледжей Минска

1. ГУО "Минский городской педагогический колледж"

Адрес: 220114,г. Минск, ул. Макаенка, 29

Телефоны: (017) 373-15-90

Сайт: http://pedkol.minsk.edu.by

E-mail:pedkol@minsk.edu.by

В 1921 году был создан Минский Белорусский педагогический техникум. С 1922 г. по 1931 г. Минский Белорусский педагогический техникум носил имя В.М. Игнатовского. В апреле 1937 года Минский Белорусский педагогический техникумбыл переименован в Минское педагогическое училище. 20 апреля 1939 года учреждению было присвоено имя Н.К. Крупской. В 2016 году было создано Государственное учреждение образование "Минский городской педагогический колледж".

Образование:

· Дошкольное образование

Колледж осуществляет подготовкуна уровне среднего специального образованияпо дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) и по заочной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальности:

1. Специализация "Дошкольное образование". Квалификация "Воспитатель дошкольного образования"

· Начальное образование

Учреждение образования осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) по специальности:

1. Специализация "Начальное образование". Квалификация "Учитель"

2. УО "Белорусский государственный медицинский колледж"

Адрес: 220024 г. Минск, ул. Кижеватова, 60/2

Телефоны: (017) 373-85-57

Сайт: https://bsmc.by

E-mail:college@bsmc.by

1 октября 1953 года в Минске была образована фельдшерская школа на базе Минского мединститута. В 1954 году фельдшерская школа получила статус самостоятельного учреждения образования "Минское медицинское училище № 2". В сентябре 2001 года училище было преобразовано в учреждение образования "Белорусский государственный медицинский колледж".В 2008 году Министерство здравоохранение определило Белорусский государственный медицинский колледж базовым учреждением по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· "Лечебное дело"

1. Квалификация "Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи"

· "Сестринское дело"

1. Квалификация "Медицинская сестра"

· "Зубопротезное дело"

1. Квалификация "Зубной техник"

· "Фармация"

1. Квалификация "Фармацевт"

3. УО "Минский государственный медицинский колледж"

Адрес:220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 41/1

Телефоны: (017) 235-25-32

Сайт: http://www.msmc.by

E-mail:mail@msmc.by

11 ноября 1908 года Министерством внутренних дел был утвержден Устав "Минской фельдшерско-акушерской школы". В 1920 году в результате реорганизации учреждения было образовано две школы – "Минская советская фельдшерская" и "Минская советская акушерская" – которые в 1922 году вновь были объединены, а в 1923 году школа была преобразована в "Минский медицинский техникум". В 1932 году учебное заведение изменило название на "Медтехникум-больница". Во время Великой Отечественной войны учреждение приостановило свою деятельность и вновь открылось в 1944 году под названием "Минская школа медицинских лаборантов". В 1954 году учебное заведение было переименовано в "Минское медицинское училище №1". 1 января 2006 года учреждению присвоен статус колледжа.

Образование:

Колледжосуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной форме обученияна основе общего среднего (ОСО – 11 классов) образования по специальностям:

· Сестринское дело

1. Квалификация "Медицинская сестра"

· Лечебное дело

1. Квалификация "Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи"

· Медико-диагностическое дело

1. Квалификация "Фельдшер-лаборант"

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо вечерней форме обученияна основе общего среднего (ОСО – 11 классов) образования я по специальностям:

· Сестринское дело

1. Квалификация "Медицинская сестра"

4. УО "Минский государственный колледж сферы обслуживания"

Адрес:220045 г. Минск, ул. Семашко, 7

Телефоны: (017) 319-73-99

Сайт: http://kso.minsk.edu.by

E-mail:kso@minsk.edu.by

В 1925 году в Минске были организованы курсы киномехаников немого кино. 18 апреля1944 года были созданы Республиканские курсы по подготовке киномехаников звукового кино, с подчинением Управления кинофикации при СНК БССР. 24 июля 1945 года Республиканские курсы по подготовке киномехаников были переименованы в Республиканский кинокомбинат Управления кинофикации при СНК БССР. В 1948 году кинокомбинат был переименован в Республиканскую школу киномехаников Министерства кинематографии БССР. С 1 января 1963 года Республиканская школа киномехаников преобразована в Городское профессионально-техническое училище № 40 (ГПТУ) Министерства высшего, среднего и специального образования БССР. В 2001 году училищу был присвоен статус колледжа. В 2010 году училище переименовано в "Минский государственный колледж сферы обслуживания".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специальногообразования подневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) образования по специальностям:

· Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов

1. Специализация "Монтаж, наладка и эксплуатация приборов и аппаратов (приборы и системы охранной сигнализации и безопасности)". Квалификация "Техник-электромеханик"

· Розничные услуги в банке

1. Квалификация "Специалист по оказанию розничных банковских услуг"

· Почтовая связь

1. Специализация "Эксплуатация информационно-технологических сетей". Квалификация "Техник почтовой связи"

· Социальная работа

1. Квалификация "Специалист по социальной работе"

Колледж осуществляет подготовку на уровне профессионально-техническое образованияпо дневной форме обучения по специальностям:

· Почтовая связь (на основе общего базового (ОБО – 9 классов) образования)

1. Специализация "Эксплуатация электронно-вычислительных машин". Квалификация "Оператор связи, оператор ЭВМ"

· Почтовая связь (на основе общего среднего (ОСО – 11 классов) образования)

1. Квалификация "Оператор связи"

5. УО "Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности"

Адрес: 220104, г.Минск, ул.Матусевича,26

Телефоны: (017) 378-30-12, (017) 378-81-47

Сайт: http://coltechdis.by

E-mail:mgkplp@tut.by

Учреждение образования образовано 10 мая 1945 года. В этот день Совет народных комиссаров БССР принял Постановление № 616 о возобновлении деятельности Витебского швейно-трикотажного техникума с переименованием его в "Минский техникум легкой промышленности народного комиссариата высшего и среднего специального образования БССР" с двумя отделениями: швейным и обувным.В 1953 году техникум переименован в "Минский техникум легкой промышленности Министерства товаров широкого потребления БССР", а в 1954 году – в "Минский техникум легкой промышленности Министерства легкой промышленности БССР". 6 июня 1966 года техникум был переименован в "Минский техникум легкой промышленности Министерства высшего и среднего специального образования БССР". В 1989 году техникум был преобразован в новый тип ССУЗ "Минский техникум-предприятие легкой промышленности". 11 декабря 2003 года "Минский государственный техникум-предприятие" был преобразован в "Минский государственный колледж-предприятие легкой промышленности", а 1 августа 2006 года – в УО "Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специальногообразования подневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) образования по специальностям:

· Дизайн объемный

1. Квалификация "Дизайнер-исполнитель. Учитель"

· Химическая технология в легкой промышленности

1. Специализация "Отделка ткани". Квалификация "Техник-технолог"

2. Специализация "Технология кожи и меха". Квалификация "Техник-технолог"

· Моделирование и конструирование обуви и кожгалантерейных изделий

1. Квалификация "Модельер-конструктор"

· Конструирование и технология изделий из кожи

1. Специализация "Технология обуви и ремонт. Конструирование обуви и кожгалантерейных изделий". Квалификация "Техник"

· Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания

1. Специализация "Техническое обслуживание и ремонт оборудования ткацкого производства". Квалификация "Техник-механик"

2. Специализация Техническое обслуживание и ремонт оборудования обувного производства. Квалификация "Техник-механик"

· Коммерческая деятельность (товароведение)

1. Специализация "Товароведение, организация материально-технического обеспечения и сбыта". Квалификация "Товаровед"

· Бухгалтерский учет, анализ, контроль

1. Квалификация "Бухгалтер"

Колледжосуществляет подготовку на уровне среднего специальногообразования подневной форме обучения на основе общего среднего (ОСО – 11 классов) образования по специальности:

· Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий

1. Специализация "Прядение шерсти и химических волокон. Технология тканей и тканных изделий".Квалификация "Техник-технолог"

2. Специализация "Прядение шерсти и химических волокон. Технология тканей и тканных изделий".Квалификация "Техник-технолог"

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специальногообразования позаочной форме обучения на основе общего среднего (ОСО – 11 классов) образования по специальности:

· Экономика и организация производства

1. Квалификация "Техник-экономист"

Колледжосуществляет подготовку на уровнепрофессионально-техническое образования подневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) образования по специальностям:

· Технология обувного производства

1. Квалификация "Затяжчик обуви"

2. Квалификация "Сборщик обуви"(сборка заготовок верха обуви)

· Технология производства изделий из кожи

1. Квалификация "Пошивщик изделий" (3 разряда)

· Торговое дело

1. Квалификация "Продавец" (4 разряда)

2. Квалификация "Контролер-кассир" (4 разряда)

6. УО "Минский государственный колледж электроники"

Адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца, 91

Телефоны: (017) 374-11-62

Сайт: http://mgke.minsk.edu.by

E-mail:mgke@minsk.edu.by

11 мая 1966 года на базе завода имени Дзержинского было открыто техническое училище №76 электротехники. В 1974 году училище было переименовано в "Минское техническое училище №76-электротехники", а в 1984 году – в "Минское профессионально-техническое училище №76". С 1 февраля 1991 года было открыто "Минское высшее профессиональное училище электроники" на базе "Минского профессионально-технического училища №76 электроники". В 2001 "Высшее профессиональное училище"было переименовано в "Минский профессионально-технический колледж электроники".7 апреля 2011 года "Минский профессионально-технический колледж электроники" был переименован в учреждение образования "Минский государственный колледж электроники".

Образование:

Колледжосуществляет подготовку на уровне среднего специальногообразования подневной форме обучения на основе общего базовогообразования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Квалификация "Техник-программист"

· Мехатроника

1. Квалификация "Мехатроник (радиоэлектронное производство)"

· "Автоматизация технологических процессов и производств"

1. Квалификация "Техник-электромеханик"

· Документоведение и документационное обеспечение управления

1. Квалификация "Секретарь-референт"

· Микро- и наноэлектронные технологии и системы

1. Квалификация "Техник-технолог"

· Монтаж и эксплуатация электрооборудования

1. Квалификация "Техник – электрик"

· Программируемые мобильные системы

1. Квалификация "Техник-электроник"

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Квалификация "Техник-программист"

Колледж осуществляетподготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе профессионально-техническогообразования (ПТО)по специальности:

· Микроэлектроника

1. Квалификация "Техник-технолог"

Колледж осуществляет подготовку на уровнепрофессионально-технического образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) образования по специальности:

· Оператор электронно-вычислительных машин(персональных электронно-вычислительных машин)

7. УО "Минский государственный энергетический колледж"

Адрес: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 38

Телефоны: (017) 270-41-34

Сайт: http://mgek.by

E-mail:energcol@tut.by

24 марта 1971 года в Минске был создан "Энергетический техникум". 25 ноября 2000 года Минский энергетический техникум преобразован в учреждение образования "Минский государственный энергетический колледж". С 2009 года в соответствии с Государственной программой подготовки кадров для ядерной энергетики Республики на 2008–2020 гг. начата подготовка специалистов среднего звена для будущей Белорусской АЭС.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов"по специальностям:

· Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)

После ОБО (9 классов) - дневная форма обучения; после ОСО (11 классов) – заочная форма обучения

1. Специализация "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". Квалификация "Техник-строитель"

2. Специализация "Строительство тепловых и атомных электростанций". Квалификация "Техник-строитель"

· Тепловые электрические станции

После ОБО (9 классов) - дневная форма обучения; после ОСО (11 классов) – заочная форма обучения

1. Специализация "Монтаж и эксплуатация теплоэнергетического оборудования". Квалификация "Техник — теплотехник"

· Электрические станции

После ОБО (9 классов) - дневная форма обучения; после ОСО (11 классов) – дневная и заочная форма обучения

1. Специализация "Эксплуатация оборудования электрических станций и подстанций". Квалификация "Техник-электрик"

· Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами

После ОБО (9 классов) - дневная форма обучения

1. Специализация "Автоматизация и управление теплоэнергетическими объектами на ТЭС". Квалификация "Техник — теплотехник"

8. УО "Белорусская государственная академия авиации"

Адрес: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77

Телефоны: (017) 378-94-22, (017) 378-32-81

Сайт: https://bgaa.by

E-mail:academy@bsaa.by, abiturient@bsaa.by

Учреждение образования "Минское авиационное техническое училище гражданской авиации"было основано 1 октября 1974 года. В январе 1991 годаучилище было преобразовано в "Минский авиационно-технический колледж". В 90-х колледж был передан в систему Министерства образования Республики Беларусь и получил наименование "Минский государственный авиационный колледж". 3 апреля 1995 года МГАК перешел в ведение Государственного комитета по авиации Республики Беларусь и 25 августа 1995 года реорганизован в Минский государственный высший летно-технический колледж. В 2001 году МГВЛТК был переименован в Минский государственный высший авиационный колледж. 1 апреля 2015 года МГВАК был преобразован в учреждение образования "Белорусская государственная академия авиации", подчиненное с 2016 года непосредственно Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Образование:

1. Отделение среднего специального образованияосуществляет подготовку специалистовпо дневной форме обучения на основеобщего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

1. Специализация "Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей гражданской авиации"

2. Специализация "Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей государственной авиации"

· "Техническая эксплуатация авиационного оборудования" (по направлениям):



Направление специальности "Техническая эксплуатация авиационного оборудования" (приборное и электросветотехническое оборудование):

1. Специализация"Автоматические системы и электрооборудование воздушных судов гражданской авиации"

2. Специализация "Системы светотехнического обеспечения полетов и электрооборудования аэропортов"

3. Специализация "Автоматические системы и электрооборудование воздушных судов государственной авиации"

4. "Десантно-транспортное и специальное оборудование воздушных судов государственной авиации"

Направление специальности "Техническая эксплуатация авиационного оборудования" (радиоэлектронное оборудование):

1. Специализация "Радиоэлектронное оборудование воздушных судов гражданской авиации"

2. Специализация "Радиоэлектронное оборудование обеспечения полетов"

3. Специализация "Радиоэлектронное оборудование воздушных судов государственной авиации"

Академия кроме ССО осуществляет также подготовку специалистов с высшим образованием (ВО) на факультетах:

1. Факультет гражданской авиацииосуществляет подготовку инженеров для гражданской авиации по следующим специальностям:

· Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

· Техническая эксплуатация авиационного оборудования

1. Направления специальности"Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование)"

2. "Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование)"

· Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте

1. Направление специальности"Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)"

· Беспилотные авиационные комплексы

1. Направлению специальности"Беспилотные авиационные комплексы (гражданской авиации)" (специализация "техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов")

2. Военный факультет осуществляет подготовку авиационных специалистов (кадровых офицеров) по нескольким направлениям.

Первое направление–обучение курсантов Вооруженных Сил по программам подготовки первой ступени высшего образования по специальностям (специализациям), с присвоением квалификации "Инженер. Специалист по управлению":

· "Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов"

· "Беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)" по специализациям:

1. Специализация "Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов"

2. Специализация "Технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов"

Второенаправление- это обучение курсантов гражданской авиации по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса.

9. УО "Белорусская государственная академия связи"

Адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 8/2

Телефоны: (017) 356-96-06

Сайт: http://bsac.by

E-mail:bsac@bsac.by

11 мая 1993года был создан Высший колледж связи. 31 июля 2001года Высший колледж связи был зарегистрирован как Высший государственный колледж связи.8 июля 2015 года УО "Белорусская государственная академия связи" прошла аккредитацию в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси.На основании приказа Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 9 июня 2015 года № 155. в редакции приказа от 25.09.2015 №268 Учреждение образования "Высший государственный колледж связи" переименовано в Учреждение образования "Белорусская государственная академия связи".

Образование:

1.Отделение среднего специального образованияосуществляетподготовку по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов), на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) и на основе ПТОпо специальностям:

· Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения

1. Специализация "Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения" (квалификация "техник по телекоммуникациям")

2. Специализация"Радиосистемы охраны и теленаблюдения" (квалификация "техник по телекоммуникациям")

· Сети телекоммуникаций

1. Специализация"Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций"(квалификация "техник по телекоммуникациям")

2. Специализация"Программное обеспечение сетей телекоммуникаций"(квалификация "техник по телекоммуникациям")

3. Специализация"Линейно-кабельные сооружения связи"(квалификация "техник по телекоммуникациям")

· Тестирование программного обеспечения

Осуществляется подготовка только по дневной форме обучения:

1. Специализация "Тестирование программного обеспечения" (квалификация "тестировщик")

· Почтовая связь

1. Организация торговли и услуг на предприятии почтовой связи (квалификация "техник почтовой связи")

2. Эксплуатация информационно-технологических систем (квалификация "техник почтовой связи")

· Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Осуществляется подготовка только по дневной форме обучения:

1. Специализация "Бухгалтерский учет, анализ и контроль" (квалификация "бухгалтер")

2. Белорусская государственная академия связи кроме ССО осуществляеттакже подготовку специалистов с высшим образованием (ВО): по дневной и заочной форме обучения по двум ступеням:

Первая ступень по специальностям:

· Инфокоммуникационные технологии (по направлениям)

1. Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций). Квалификация "инженер по инфокоммуникациям"

· Инфокоммуникационные системы (по направлениям)

1. Специализация "Инфокоммуникационные системы" (техническая эксплуатация). Квалификация "инженер по инфокоммуникационным системам"

2. Специализация "Инфокоммуникационные системы" (сопровождение программного обеспечения). Квалификация "инженер по инфокоммуникационным системам"

· Почтовая связь

1. Специализация "Почтовая связь" (квалификация "инженер почтовой связи")

· Экономика и управление на предприятии

1. Специализация "Экономика и управление на предприятии связи" (квалификация "экономист-менеджер")

· Маркетинг

1. Специализация"Маркетинг на предприятиях связи" (квалификация "маркетолог-экономист")

Вторая ступень по специальностям:

· Государственное управление (квалификация "магистр")

· Радиофизика (квалификация "магистр")

· Автоматизация (квалификация "магистр")

10. Минский филиал УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации"

Адрес: 220107, г. Минск, пр-т Партизанский, 73

Телефоны: (017) 378-72-42

Сайт: http://www.mtk-bks.by

E-mail:minsk_mtk@tut.by

1 октября 1957 года начал работу Минский кооперативный техникум Белкоопсоюза с обучением на основе неполного среднего (7 классов) и среднего образования. В 1968 году при техникуме было открыто профессионально-техническое училище по подготовке продавцов на основе среднего образования. В 1993 году техникум и училище объединены в Минский учебно-производственный комплекс "ПТУ-техникум"Белкоопсоюза, училище стало первой, техникум - второй ступенью образования. В 2000 году учебно-производственный комплекс был реорганизован в Учреждение образования "Минский торговый колледж"Белкоопсоюза. Училище стало первым, колледж - вторым уровнем образования. В 2016 году учреждение образования "Минский торговый колледж"Белкоопсоюза был присоединен к учреждению образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" в качестве обособленного подразделения (филиала).

Образование:

Учреждение образования осуществляетподготовкуна уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов), а также по заочной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Маркетинг

1. Специализация"Маркетинг" (квалификация "экономист по маркетингу")

· Коммерческая деятельность

1. Специализация "Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров" (квалификация "товаровед")

· Правоведение

1. Специализация "Правоведение. Хозяйственно-правовая и кадровая работа" (квалификация "юрист")

Минский филиал УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" осуществляет подготовкупо дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов):

· Операционная деятельность в логистике

1. Специализация "Операционная деятельность в логистике"

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Специализация "Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации" (квалификация "техник-программист" и "оператор ЭВМ")

11. Филиал БГУИР "Минский радиотехнический колледж"

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 62

Телефоны: (017) 361-62-85

Сайт: https://www.mrk-bsuir.by

E-mail: office@mrk-bsuir.by

Основан 2 июля 1960 года как "Минский радиотехнический техникум". В 1991 году "Минский радиотехни­ческий техникум" преобразован в колледж. В 1995 году колледж был снова реорганизован и получил новый статус и название – "Минский государственный высший радиотехнический колледж". С 1 сентября 2015 годаколледж становится филиалом учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники".

Образование:

Радиотехническое отделение

На радиотехническом отделении осуществляется подготовка на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Проектирование и производство радиоэлектронных средств

1. Специализация "Проектирование и производство радиоэлектронной аппаратуры". Квалификация "Техник-технолог"

· Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств

1. Специализация "Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиотелевизионной аппаратуры".Квалификация "Радиотехник"

· Программируемые мобильные системы

1. Квалификация "Техник-электроник"

Отделение компьютерных технологий

На отделении компьютерных технологий осуществляется подготовка на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальности:

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Специализация "Программное обеспечение обработки математической информации". Квалификация "техник-программист"

Отделение электроники

На отделении электроники осуществляется подготовка на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Электронные вычислительные средства

1. Квалификация "Техник-электроник". Дополнительная рабочая профессия "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов" 4 разряд

· Микро- и наноэлектронные технологии и системы

1. Квалификация "Техник-технолог". Дополнительные рабочие профессии: "Оператор плазмохимических процессов" 4 – 5 разряд; "Оператор диффузионных процессов" 4 разряд; "Оператор прецизионной фотолитографии" 4 разряд; "Оператор элионных процессов" 4 – 5 разряд.

На отделении электроники осуществляется подготовка на уровне среднего специального образования по заочной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) и профессионально-технического образования (ПТО) по специальности:

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Специализация "Программное обеспечение обработки математической информации". Квалификация "Техник-программист"

Дополнительное образование:

· IT – школа

IT – школа - это начало изучения или усовершенствование знаний по направлениям "электроника" и "информационные технологии". Обучение организуется для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.



Программы в "IT – школе":Программирование на языке Java; Проектирование печатных плат в САПР AltiumDesigner (базовый курс); Программирование на языке Scratch; Программирование на языке Python; AdobePhotoshop (базовый курс); Разработка приложений на языке С++ (базовый курс); Разработка приложений на языке С++ (углубленный курс); Технология С#/.NET; Основы Web-конструирования; Основы создания 3D изделий; Создание приложений под Android, технология MIT APP INVENTOR 2; Основы электрорадиомонтажа; Мехатроника; Экспериментальная электроника; Проектирование и изготовление радиоэлектронных устройств.

12. УО "Юридический колледж БГУ"

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 21

Телефоны: (017) 397-12-82

Сайт: http://www.lawcollege.bsu.by

E-mail:college@bsu.by

Учреждение образования "Юридический колледж Белорусского государственного университета" начал свою работу 1 сентября 2000 года. До этого времени в республике не существовало ни одного учреждения среднего специального образования, которое бы целенаправленно занималось подготовкой юристов. С образованием Юридического колледжа БГУ стало возможным формирование единой системы непрерывного юридического образования в стране: Юридический колледж – юридический факультет БГУ – Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции.

Образование:

Учреждение образование осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальности:

· Правоведение

1. Специализация "Государственно-правовая деятельность". Квалификация "Юрист"

2. Специализация "Судебно-правовая деятельность".Квалификация"Юрист"

3. Специализация "Хозяйственно-правовая и кадровая работа".Квалификация "Юрист"

13. Филиал "Индустриально-педагогический колледж" УО "Республиканский институт профессионального образования" (РИПО)

Адрес: 220104, г. Минск, ул. Матусевича, 24

Телефоны: (017) 323-31-43

Сайт: http://ipkripo.by

E-mail:ipk.ripo.minsk@mail.ru, mipk@ripo.unibel.by

В 1947 году был образован"Минский индустриальный техникум Министерства трудовых резервов СССР". С 4 июля 1960 года "Минский индустриально-педагогический техникум профессионально-технического образования" переходит в ведение Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию.В 1972 году техникум стал лучшим среди 72 индустриально-педагогических техникумов СССР. 25 июля 2000 года "Минский индустриально-педагогический колледж" был присоединен к Учреждению образования "Республиканский институт профессионального образования".

Образование:

Учреждение образование осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов), общего среднего образования (ОСО – 11 классов) и профессионально – технического образования (ПТО)по специальности:

· Промышленное и гражданское строительство

1. Квалификация"Техник-строитель"(на основе ОСО – 11 классов; по дневной и заочной форме обучения)

2. Квалификация"Техник-строитель. Мастер производственного обучения" (на основе ПТО; по дневной и заочной форме обучения)

· Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

1. Квалификация "Техник-сантехник. Мастер производственного обучения" (на основе профессионально-технического образования; по дневной форме обучения)

· Обслуживание и эксплуатация жилых домов

1. Квалификация "Специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых домов"(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

· Оборудование и технология сварочного производства

1. Квалификация "Техник-технолог" (на основе ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

2. Квалификация "Техник-технолог. Мастер производственного обучения" (на основе ПТО; по дневной форме обучения)

· Оборудование и технологии мебельного производства

1. Квалификация "Мастер мебельного производства. Мастер производственного обучения" (на основе ПТО; по дневной форме обучения)

· Технический труд и черчение

1. Квалификация "Учитель" (на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

· Экономика и организация производства

1. Квалификация "Техник-экономист (на основе ОСО - 11 классов; по дневной и заочной форме обучения)

· Туризм и гостеприимство

1. Квалификация "Турагент. Экскурсовод" (на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

14. Филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" УО "Республиканский институт профессионального образования" (РИПО)

Адрес: 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 23/2

Телефоны: (017) 396-36-25

Сайт: http://www.college-ripo.by

E-mail:director@college-ripo.by

В 1983 годубыло открыто "Минское среднее городское профессионально-техническое училище № 158". В 1984 "Минское среднее профессионально-техническое училище № 158" было переименовано в "Минское среднее профессионально-техническое училище № 115". В 1989 на базе ПТУ-115 создан новый тип учебного заведения по непрерывной подготовке рабочих и специалистов на двух ступенях (на первой осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, на второй − специалистов со средним специальным образованием). В 1989 году "Минское среднее профессионально-техническое училище № 115" переименовано в "Минское высшее профессиональное училище № 1". В 1992 году "Минское высшее профессиональное училище №1" реорганизовано в "Высшее техническое училище". В 1999 году "Минское высшее техническое училище" реорганизовано в "Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации" и входит в состав "Республиканского института профессионального образования" в качестве структурного подразделения. В 2000 году "Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации" переименован в Образовательный центр "Профессионально-технический колледж" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования". В 2003 году Образовательный центр "Профессионально-технический колледж" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования" переименован в филиал "Профессионально-технический колледж" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования". В 2016 году филиал "Профессионально-технический колледж" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования" переименован в филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования" сокращенно - Филиал КСТМиА УО РИПО.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне профессионально-технического образованияпо дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Механическая обработка металла на станках и линиях

1. Квалификация "Токарь 3-го разряда"

2. Квалификация "Оператор станков с программным управлением 4-го разряда"

· Техническая эксплуатация оборудования

1. Квалификация "Слесарь механосборочных работ 4-го разряда"

· Эксплуатация и ремонт автомобилей

1. Квалификация "Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда"

Колледж осуществляет подготовку на уровне профессионально-технического образованияпо дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Механическая обработка металла на станках и линиях

1. Квалификация "Оператор станков с программным управлением 3-го разряда"

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной и заочной форме обучения на основе профессионально-технического образования (ПТО) по специальностям:

· Технологическое оборудование машиностроительного производства(по заочной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-механик"

· Автосервис(по дневной и заочной форме обучения)

1. Квалификация "Автомеханик 5 разряда"

· Техническая эксплуатация оборудования(по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5 разряда"

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования

1. Квалификация "Техник-мехатроник"

· Операционная деятельность в логистике

1. Квалификация "Операционный логист"

· Технологическое оборудование машиностроительного производства

1. Квалификация "Техник-механик"

· Автосервис

1. Квалификация "Автомеханик 5-го разряда"

· Техническая эксплуатация оборудования

1. Квалификация "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда"

15. Филиал "Минский государственный автомеханический колледж им М.С. Высоцкого" УО "Республиканский институт профессионального образования" (РИПО)

Адрес: 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 5

Телефоны: (017) 215-24-38

Сайт: https://mgak1.by

E-mail:mgak@mgak1.by

В 1945 году был открыт Минский автомеханический техникум. В 1973 году на базе вечернего филиала Минского автомеханического техникума был открыт Жодинский политехникум. В 2001 году техникум переименован в учреждение образования "Минский государственный автомеханический колледж". В 2013 году колледж получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001 в национальной системе соответствия Республики Беларусь. В 2014 году учреждение образования "Минский государственный автомеханический колледж" переименовано в учреждение образования "Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого". В 2016 году МГАК имени академика М.С.Высоцкого стал филиалом учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования". В 2019 году состоялось открытие Центра производственных технологий "MAZ – Weichai" на базе филиала "Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого" УО РИПО.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов), общего среднего образования (ОСО – 11 классов) и профессионально-технического образования (ПТО) по специальностям:

· Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Направление специальности "Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (производственная деятельность)". Специализация "Техническая эксплуатация пневмогидроприводов и пневмогидроавтоматики оборудования предприятий машиностроения". Квалификация "Техник-механик"

· Автомобилестроение (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Направление специальности "Автомобилестроение (механика)". Квалификация "Техник"

· Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов, ОСО – 11 классов, ПТО; по дневной и заочной форме обучения)

1. Направление специальности "Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)". Квалификация "Техник-механик"

· Автосервис

(на основе ОБО – 9 классов, ОСО – 11 классов, ПТО; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Автомеханик 5-го разряда"

· Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Направление специальности "Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве (производственная деятельность)". Специализация "Эксплуатация и наладка электронных систем управления в автоматизированном производстве". Квалификация "Техник-электроник"

· Организация технического сервиса транспортных средств

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-автомеханик"





· Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте

(на основе ОСО – 11 классов, ПТО; по заочной форме обучения)

1. Специализация "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте". Квалификация "Техник по организации и управлению"

16. ФилиалБГТУ"Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов"

Адрес: 220052, г. Минск, ул. Гурского 21/2

Телефоны: (017) 352-66-44

Сайт: https://bgkpsm.belstu.by

E-mail:bgtubgkpsm@yandex.ru

6 октября 1944 года был основан "Белорусский индустриальный техникум строительных материалов". В 2001 году "Белорусский техникум промышленности строительных материалов" переименован в учреждение образования "Белорусский государственный техникум промышленности строительных материалов", а в 2010 году в УО"Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов". В 2013 году УО "Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов"было реорганизовано путем присоединения к УО"Белорусский государственный технологический университет" в качестве обособленного подразделения (филиала).

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и профессионально-технического образования (ПТО) по специальностям:

· Автоматизация технологических процессов и производств

1. Квалификация "Техник-электромеханик"

· Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов

1. Квалификация "Техник-механик"

· Производство строительных изделий и конструкций

1. Квалификация "Техник-технолог"

· Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов и изделий

1. Квалификация "Техник-технолог"

· Химическая технология органических веществ материалов и изделий

1. Квалификация "Техник-технолог"

17. Филиал БГЭУ "Минский торговый колледж"

Адрес: 220090, г. Минск, ул. Восточная, д. 183

Телефоны: (017) 374-31-70

Сайт: http://www.mgtk.by

E-mail:mstc@tut.by

15 августа 1956 году был основан "Минский техникум советской торговли". В 1993 году учреждение образование было переименовано в "Минский торговый техникум". На его базе 22 января 1996 года был открыт "Экспериментальный центр реабилитации инвалидов" (совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом экспертизы работоспособности инвалидов). 8 августа 1996 года центр получил статус филиала и осуществлял подготовку по специальности "Экономика и организация производства". В 1997 году техникум был переименован в "Минский государственный торговый колледж". Позже название было уточнено и с 25 июня 2001 года утверждено как учреждение образования "Минский государственный торговый колледж". В 2015 году УО"Минский государственный торговый колледж" был присоединен к УО "БГЭУ" и преобразован в филиал БГЭУ "Минский торговый колледж".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Производство продукции и организация общественного питания

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

1. Специализация "Технология продукции национальной и мировой кухни". Квалификация "Техник-технолог"

· Коммерческая деятельность

1. Специализация "Товароведение продовольственных товаров". Квалификация "Товаровед"

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)



2. Специализация "Товароведение непродовольственных товаров". Квалификация "Товаровед"

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

· Бухгалтерский учет, анализ и контроль

1. Квалификация "Бухгалтер"

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

· Правоведение

1. Специализация "Право и организация социального обеспечения". Квалификация "Юрист"

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)



2. Специализация "Государственно-правовая деятельность". Квалификация "Юрист"

(на основе ОСО – 11 классов; по заочной форме обучения)

· Экономика и организация производства

1. Специализация "Экономика и организация производства на предприятии торговли". Квалификация "Техник-экономист"

(на основе ОСО – 11 классов; по заочной форме обучения)

18. Филиал БГЭУ "Минский финансово-экономический колледж"

Адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная, 17

Телефоны: (017) 284-75-53

Сайт: http://www.mfec.by

E-mail:mail@mfec.by

В 1931 году был основан "Минский финансово–экономический техникум". С 1 сентября 1994 года "Минский финансово–экономический техникум" был преобразован в колледж. В 1995 году была начата подготовка специалистов для финансовых, налоговых органов и банков по системе непрерывного обучения: "Колледж – Белорусский государственный экономический университет". Согласно договорумежду колледжем и БГЭУ, выпускники колледжа, получившие дипломы с отличием, имеют возможность быть зачисленными сразу на второй курс дневного обучения экономического университета по результатам собеседования. Выпускники колледжа могут получить высшее образование без отрыва от производства и за более короткий срок обучения в "Высшей школе управления и бизнеса"БГЭУ и в "Институте современных знаний". В 2016 году учреждение образования "Белорусский государственный экономический университет" было реорганизовано путем присоединения к нему колледжа в качестве филиала.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов)и профессионально-технического образования (ПТО) специальностям:

· Финансы (направление "экономика")

1. Специализация "Бюджет и бюджетный учет". Квалификация "Экономист"

2. Специализация "Налоги и налогообложение". Квалификация "Экономист"

3. Специализация "Страхование". Квалификация "Экономист"

· Банковское дело(направление "экономика")

1. Квалификация "Экономист"

· Бухгалтерский учет, анализ и контроль (направление "экономика")

1. Квалификация "Бухгалтер"

· Маркетинг (направление "управление")

1. Квалификация "Экономист по маркетингу"

· Экономика и организация производства (направление "экономика и организация производства")

1. Специализация "Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности". Квалификация "Техник-экономист"

19. Филиал БНТУ "Минский государственный архитектурно-строительный колледж"

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 7

Телефоны: (017) 397-84-32, (017) 394-09-82

Сайт: https://www.mgask.org/ru

E-mail:mgask@bntu.by, vseobuch.mgask@bntu.by

В октябре 1921 года в Минске был открыт строительный техникум. В январе 1922 года техникум был закрыт из-за отсутствия средств. Вновь его работа была начата в 1926 году, тогда же он был переименован в "Минский архитектурно-дорожно-строительный техникум". В 1928 году"Минский архитектурно-дорожно-строительный техникум" был объединен с "Минским государственным гидротехническим техникумом" и преобразован в "Минский государственный политехникум". В 1930 году"Минский государственный политехникум" был реорганизован в архитектурно-строительный техникум, подчиненный ВСНХ БССР.В период оккупации Минска немецко-фашистскими захватчиками техникум был разрушен. В 1966 году"Минский строительный техникум" был вновь преобразован в "Минский архитектурно-строительный техникум". В 1945 году "Минский строительный техникум" был восстановлен. В 1966 году "Минский строительный техникум" был вновь преобразован в "Минский архитектурно-строительный техникум". В2000 году"Минский архитектурно-строительный техникум" был преобразован в "Минский государственный архитектурно-строительный колледж". В настоящее время колледж является филиалом БНТУ.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Архитектура

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Архитектура жилых и общественных зданий". Квалификация "Техник-архитектор"

· Промышленное и гражданское строительство(по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

1. Специализация "Производственная деятельность". Квалификация "Техник-строитель"

2. Специализация "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". Квалификация "Техник-строитель"

· Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

(на основе ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Техническая эксплуатация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения". Квалификация "Техник-технолог-строитель"

· Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (производственная деятельность)". Квалификация "Техник-сантехник"

· Дизайн

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Дизайн графический". Квалификация "Дизайнер-исполнитель.Учитель"

2. Специализация "Типографика". Квалификация "Дизайнер-исполнитель.Учитель"

· Коммерческая деятельность (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Экономическая деятельность и услуги". Квалификация "Экономист"

2. Специализация "Коммерческая деятельность в строительстве". Квалификация "Экономист"

· Обслуживание и эксплуатация жилых домов

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Обслуживание и эксплуатация жилых домов (производственная деятельность". Квалификация "Специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых домов"

· Экономика и организация производства

(на основе ОСО – 11 классов; по заочной форме обучения)

1. Специализация "Экономика и организация производства на предприятиях". Квалификация "Техник-экономист"

20. Филиал БНТУ "Минский государственный машиностроительный колледж"

Адрес: 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 25

Телефоны: (017) 398-93-22, (017) 398-95-66

Сайт: http://www.college.by

E-mail:mgmk@bntu.by

В 1954 году был создан "Минский вечерний автомеханический техникум". В 1957 году техникум был переименован в "Минский вечерний машиностроительный техникум", ав июне 1960 года – в "Минский машиностроительный техникум с профессионально-техническим училищемпри нем".8 августа 1966 года учреждение образования было реорганизовано в "Минский машиностроительный техникум". В 1990 году техникум был реорганизован в "Минский машиностроительный колледж". В 2001 году "Минский машиностроительный колледж" был переименован в учреждение образования "Минский государственный машиностроительный колледж". 29 августа 2002 года учреждение образования "Минский государственный машиностроительный колледж" реорганизовано путем присоединения к нему учреждения образования "Минское профессионально-техническое училище № 94 машиностроения". 30 декабря 2015 года в связи с присоединением колледжа к Белорусскому национальному техническому университету он переименован в Филиал БНТУ "Минский государственный машиностроительный колледж".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Технология машиностроения(производственная деятельность)

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

1. Специализация "Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях". Квалификация "Техник"

· Технологическое оборудование машиностроительного производства (производственная деятельность)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Техническая эксплуатация технологического оборудования машиностроительного производства". Квалификация "Техник-механик"

· Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Техническая эксплуатация автомобилей". Квалификация "Техник-механик"

· Двигатели внутреннего сгорания

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

1. Специализация "Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания". Квалификация "Техник-механик"

· Маркетинг

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Экономист по маркетингу"

Колледж осуществляет подготовку на уровне профессионально-технического образования по дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Техническая эксплуатация оборудования

1. Квалификация "Слесарь механосборочных работ"

· Эксплуатация и ремонт автомобилей

1. Квалификация "Слесарь по ремонту автомобилей"

· Техническая эксплуатация оборудования

1. Квалификация "Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник"

21. Филиал БНТУ "Минский государственный политехнический колледж"

Адрес: 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 85

Телефоны: (017) 338-33-42, (017) 379-10-17

Сайт: https://mgpk.bntu.by

E-mail:mgpk@bntu.by

Учебное заведение начало функционировать в статусе политехнического техникума с 1 октября 1928 года. В феврале 2000 года "Минский политехнический техникум" преобразован в "Минский государственный политехнический колледж". В октябре 2014 учреждение образования "Минский государственный политехнический колледж" реорганизовано в филиал БНТУ "Минский государственный политехнический колледж".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Маркетинг

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Экономист по маркетингу"

· Документоведение и документационное обеспечение управления

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

1. Квалификация "Секретарь-референт"

· Технология машиностроения (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Техник"

· Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-технолог"

· Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по дневной и заочной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-электрик"

· Электроника механических транспортных средств

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-электроник"

· Микроэлектроника

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-технолог"

· Автоматизированные электроприводы

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

1. Квалификация "Техник-электрик"

22. Филиал БНТУ "Минский государственный технологический колледж"

Адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная, 19Б

Телефоны: (017) 284-78-15, (017) 284-88-36

Сайт: http://mstc.bntu.by/ru

E-mail:mstc@bntu.by

В 1953 году был создан "Минский технологический техникум". В 1999 году техникум преобразован в УО "Минский государственный технологический колледж" и определен базовым колледжем в области легкой промышленности и бытового обслуживания населения. В 2014 году УО "Минский государственный технологический колледж" присоединен к БНТУ в качестве филиала.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) и общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания

1. Специализация "Техническое обслуживание и ремонт оборудования швейного производства". Квалификация "Техник-механик"

(на основе ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

· Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)

1. Специализация "Моделирование и конструирование". Квалификация "Модельер-конструктор"

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

2. Специализация "Моделирование, конструирование и технологическое обеспечение". Квалификация "Модельер-конструктор. Техник-технолог"

(на основе ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

3. Специализация "Производственная деятельность". Квалификация "Техник-технолог"

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов по заочной форме обучения)

· Фотография

1. Квалификация "Техник-технолог" (фотограф, оператор компьютерной графики)

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

· Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по направлениям)

1. Специализация "Производственная деятельность". Квалификация "Художник-модельер" (визажист, парикмахер)

(на основе ОБО – 9 классов и ОСО – 11 классов; по дневной форме обучения)

· Бухгалтерский учет, анализ и контроль

1. Квалификация "Бухгалтер"

(на основе ОСО – 11 классов; по заочной форме обучения)

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Квалификация "Техник-программист"

(на основе ОБО – 9 классов; по дневной форме обучения)

23. Филиал МГЛУ "Лингвогуманитарный колледж"

Адрес: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60Б

Телефоны: (017) 242-02-97

Сайт: http://www.lgk.mslu.by

E-mail:lingvocolledg@tut.by

В 1983 году было основано "Минское педагогическое училище № 2". В 1993 году училище было переименовано в "Минский педагогический колледж". В 1996 году учреждение образования становится "Минским государственным педагогическим колледжем". В 1998 году "Минский государственный педагогический колледж"переименовывают в "Минским государственный педагогический колледж №1". В 2004 году он получает названиефилиал "Педагогический колледж" УО "Минский государственный лингвистический университет", в 2006 годуего переименовывают вфилиал "Лингвогуманитарный колледж" УО "Минский государственный лингвистический университет".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Иностранный язык (английский)

1. Квалификация "Учитель"

· Иностранный язык (немецкий)

1. Квалификация "Учитель"

· Лингвистическое обеспечение сурдокоммуникации

1. Квалификация "Специалист по сурдокоммуникации"

· Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности

1. Квалификация "Организатор социокультурной деятельности (со знанием иностранного языка)"

· Документоведение и документационное обеспечение управления

1. Квалификация "Секретарь-референт"

24. ЧУО "Колледж бизнеса и права"

Адрес: 220017, г. Минск, ул. Колесникова, 3

Телефоны: (017) 319-31-31

Сайт: https://kbp.by

E-mail:office@kbp.by

Частное учреждение образования негосударственный колледж бизнеса и права был основан на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь от 26 сентября 1995 года № 375. 30 августа 2011 года в соответствии с вступившим в силу Кодексом Республики Беларусь об образовании переименован в частное учреждение образования "Колледж бизнеса и права".Колледж является частным учреждением среднего специального образования. Учредитель – общество с ограниченной ответственностью "Бел ТБП".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной и заочной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов), общего среднего образования (ОСО – 11 классов) и ПТО по специальностям:

· Правоведение

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов и ПТО по дневной и заочной форме обучения)

1. Специализация "Хозяйственно-правовая и кадровая работа". Квалификация "Юрист"

· Коммерческая деятельность (товароведение)

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов и ПТО по заочной форме обучения)

1. Специализация "Товароведение, организация материально-технического обеспечения и сбыта". Квалификация "Товаровед"

· Банковское дело

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов и ПТО по дневной и заочной форме обучения)

1. Квалификация "Экономист"

· Бухгалтерский учет, анализ и контроль

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов и ПТО по заочной форме обучения)

1. Квалификация "Бухгалтер"

· Операционная деятельность в логистике

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов и ПТО по заочной форме обучения)

1. Квалификация "Операционный логист"

· Экономика и организация производства

(на основе ОБО – 9 классов по дневной форме обучения; на основе ОСО – 11 классов и ПТО по дневной и заочной форме обучения)

1. Специализация "Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности". Квалификация "Техник-экономист"

· Программное обеспечение информационных технологий

(на основе ОБО – 9 классов, ОСО – 11 классов, ПТО; по дневной форме обучения)

1. Специализация "Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации". Квалификация "Техник-программист"

2. Специализация "Компьютерная графика". Квалификация "Техник-программист"

25. ЧУО "Минский колледж предпринимательства"

Адрес: 220125, г. Минск, ул. Уручская, 21В

Телефоны: (017) 265-68-00

Сайт: http://www.mcb.by

E-mail:info@mcb.by

14 сентября 1992 года был образован первое в Республике Беларусь негосударственного учреждения среднего специального образования – Техникума предпринимательства. Летом 2011 года, в связи с вводом в действие Кодекса об образовании Республики Беларусь, техникум приобрел статус колледжа, который успешно подтвердил во время Государственной аккредитации в феврале 2012 года.

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов); по дневной и заочной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Дошкольное образование

1. Квалификация "Воспитатель дошкольного образования

· Банковское дело

1. Квалификация "Экономист"

· Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)

1. Специализация "Коммерческая деятельность малых и средних предприятий". Квалификация "Экономист"

2. Специализация "Информационное обеспечение бизнеса". Квалификация "Экономист"

· Бухгалтерский учет, анализ и контроль

1. Квалификация "Бухгалтер"

· Страховое дело

1. Квалификация "Экономист"

· Экономика и организация производства

1. Специализация "Экономика и организация в сфере туризма". Квалификация "Техник-экономист"

2. Специализация "Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности". Квалификация "Техник-экономист"

· Программное обеспечение информационных технологий

1. Специализация "Компьютерная графика". Квалификация "Техник-программист"

2. Специализация "Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации". Квалификация "Техник-программист"

· Туризм и гостеприимство

1. Квалификация "Турагент, экскурсовод"

· Операционная деятельность в логистике

1. Квалификация "Операционный логист"

26. ГУО "Гимназия – колледж искусств имени И.О. Ахремчика"

Адрес: г. Минск, ул. Макаенка, 14

Телефоны: (017) 215 11 84

Сайт: http://www.gki.by

E-mail: rki@tut.by

18 сентября 1962 годасостоялось открытие Республиканской специализированной средней школы-интерната по музыке и изобразительному искусству. В 1971 году Республиканской специализированной средней школе-интернату по музыке и изобразительному искусствуприсвоено имя народного художника БССР И.О.Ахремчика. 11 сентября 1990 года был создан лицей искусств. 15 июля 1997 года был создан Белорусский Республиканский учебный комплекс гимназия–колледж искусств. 25 июня 2001 года произошло переименование в учреждение образования "Белорусский республиканский учебный комплекс гимназия–колледж искусств имени И.О.Ахремчика". 22 февраля 2005 года произошло переименование в государственное учреждение образования "Гимназия–колледж искусств имени И.О. Ахремчика".

Образование:

1. Колледжосуществляет подготовкуна уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Дирижирование

1. Специальность "Дирижирование" (академический хор). Квалификация: "руководитель творческого коллектива", "артист", "учитель".

· Инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, цимбалы, арфа, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, саксофон, тромбон, ударные)

1. Специальность "Фортепиано". Квалификация: "артист оркестра, ансамбля", "концентмейстер", "учитель по классу фортепиано".

2. Оркестровые струнно-смычковые инструменты (по видам инструментов). Квалификация: "артист", "руководитель творческого коллектива", "учитель по классу"с указанием видов музыкальных инструментов).

3. Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов). Квалификация: "артист", "руководитель творческого коллектива", "учитель по классу"с указанием видов музыкальных инструментов).

4. Инструменты народного оркестра (цимбалы). Квалификация: "артист", "руководитель творческого коллектива", "учитель по классу" с указанием видов музыкальных инструментов).

· Живопись

1. Специальность "Живопись" (станковая). Квалификация: "художник", "учитель".

· Скульптура

1. Специальность "Скульптура".Квалификация: "художник", "учитель".

2. Гимназияосуществляет подготовкупо дневной форме обучения:

· На музыкальное направление (II, V "А", X классы) принимаются учащиеся, имеющие способности в области музыкально-инструментального искусства и музыкально-хорового искусства.

· На художественное направление (V "Б", X классы) принимаются учащиеся, имеющие способности в области изобразительного искусства (живопись, скульптура).

27. УО "Минская государственная гимназия-колледж искусств"

Адрес: 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 52

Телефоны: (017) 243-78-18

Сайт: http://gki.minsk.edu.by

E-mail:gki@minsk.edu.by

В 1919 годупо улице Советской, 119 (ныне проспект Независимости) была образована женская белорусская 26-ая гвардейская школа. В 1922 году в том же здании на базе 46-ой и 49-ой школ была открыта Национальная еврейская школа.В1944 годушкола разместилась в старом деревянном бараке в районе улицы Комсомольская (в то время Ворошиловский район Минска). Школа являлась неполной средней (семилетней) и до 1946 года функционировала как женская белорусская.В 1946 году школа меняет статус и становится русской мужской. В 1952 году учреждение носит имя "Средняя школа № 26". В 1972-ом в Белоруссии была принята программа эстетического воспитания учащихся средствами музыки и изобразительного искусства. Тогда средняя общеобразовательная школа № 26 получила статус школы с художественным уклоном.В 1990 году школа переезжает в новое здание по адресу: Коммунистическая, 52. В 1991 году учитывая высокие результаты в области художественной и общеобразовательной подготовки учащихся, новаторство в области демократизации управления, средняя общеобразовательная школа №26 решением была реорганизована в учебное заведение нового типа — Минский художественный лицей при Государственной академии искусств. В 2000 году на базе лицея был создан учебный комплекс"Гимназия - колледж искусств". В результате была создана структура учреждения образования: І ступень – начальная школа (2-4-е классы); ІІ ступень – базовое образование (5-9-е гимназические классы); ІІІ ступень – общее среднее образование (10-11-е гимназические классы) / среднее специальное образование (колледж).

Образование:

Учреждение образованияосуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового (ОБО – 9 классов) по специальности:

· Дизайн графический

1. Специализация "Тара и упаковка" (квалификация "Дизайнер-исполнитель. Учитель")

Прием на I курс колледжа осуществляется в соответствии с Правилами приема лиц для получения среднего специального образования.

28. УО "Минский государственный колледж искусств"

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 9

Телефоны: (017) 363-45-48, (017) 360-24-30

Сайт: https://мгки.бел

E-mail:postmaster@mdkm.edu.datacenter.by

В 1975 годус целью подготовки организаторов досуговой деятельности, руководителей коллективов художественной самодеятельности для клубных учреждений Минской области в столице было открыто культурно-просветительское училище.В 1990 году Минское культурно-просветительное училище реорганизовано в Минское училище искусств и культуры. В 1992 году Минское училище искусств и культуры переименовано в Минское государственное училище искусств.В 2001 году училище искусств реорганизовано в учреждение образования "Минский государственный колледж искусств".

Образование:

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Декоративно-прикладное искусство

1. Специализация "Художественная керамика". Квалификация "Художник. Учитель"

· Дирижирование

1. Специализация "Академический хор". Квалификация "Руководитель творческого коллектива. Артист. Учитель"

· Инструментальное исполнительство

1. Специализация "Фортепиано". Квалификация "Артист оркестра, ансамбля. Концертмейстер. Учитель по классу фортепиано"

2. Специализация "Инструменты народного оркестра". Квалификация "Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель по классу (с указанием видов музыкальных инструментов)"

· Хореографическое искусство

1. Специализация "Народный танец". Квалификация "Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

2. Специализация "Бальный танец". Квалификация "Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

· Искусство эстрады

1. Специализация "Пение". Квалификация "Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель"

· Народное творчество

1. Специализация "Инструментальная музыка". Квалификация "Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель инструментального (фольклорного) любительского коллектива"

Колледж осуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальностям:

· Народное творчество

1. Специализация "Хоровая музыка". Квалификация "Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель хорового (фольклорного) любительского коллектива"

2. Специализация "Народные обряды и праздники". Квалификация "Организатор культурно-досуговой деятельности. Режиссер народных обрядов и праздников"

3. Специализация "Танец". Квалификация "Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель любительского хореографического коллектива"

29. УО "Минский государственный художественный колледж имени А.К. Глебова"

Адрес:220013, г. Минск, ул.П.Бровки, 22

Телефоны: (017) 270-09-91

Сайт: https://glebovka.by

E-mail:minskdmv@gmail.com

В 1947 году было основано "Минское художественное училище". С 1969 года учреждению образования было присвоено имя известного белорусского художника и педагога Алексея Константиновича Глебова. В 2011 году училище было переименовано в колледж.

Образование:

Колледжосуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Дизайн (по направлениям)

1. Специализация "Дизайн (графический)". Квалификация "Дизайнер-исполнитель. Учитель"

· Живопись (по направлениям)

1. Специализация "Живопись (станковая)". Квалификация "Художник. Учитель"

· Скульптура

1. Квалификация "Художник. Учитель"

· Декоративно-прикладное искусство

1. Специализация "Художественная обработка дерева". Квалификация "Художник. Учитель"

30. УО "Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж"

Адрес: 220092, г. Минск,ул.Притыцкого, 35

Телефоны: (017) 378-60-56, (017) 378-60-10

Сайт: http://bghgk.by

E-mail:bghk@tut.by

В 1945 году было образовано хореографическое училище Республики Беларусь. С 1995 года – колледж, с 2009 года – гимназия-колледж. Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж является единственным в Республике Беларусь учебным заведением по подготовке артистов балета.

Образование:

Учреждение образования проводит прием на уровень среднего специального образования – углубленное среднее специальное образование (I – III курсы)по дневной форме обучения. Набор осуществляется на основе базового хореографического образования по специальности:

· Хореографическое искусство (по направлениям)

1. Специализация "Хореографическое искусство (классический танец)"

31. ГУО "Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки"

Адрес: 220030, г. Минск, пл. Свободы, 7

Телефоны: (017) 377-64-74

Сайт: http://www.rmcollege.by

E-mail:info@rmcollege.by

15 октября 1935 году было открыто отделение юных дарований при Белорусской государственной консерватории. В 1947 году была создана Республиканская музыкальная школа-десятилетка при Белорусской государственной консерватории им. А. В. Луначарского. В 1963 году музыкальная школа-десятилетка была переименована в Среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории им. А.В. Луначарского. В 1990 г. ССМШ была переименована в Музыкальный лицей при Белорусской государственной консерватории им. А.В. Луначарского, в 1992 году — в Республиканский лицей при Белорусской академии музыки. В 1997 году лицей преобразовывается в Республиканский учебный комплекс гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки, а в 2007 году получает название государственное учреждение образования "Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки".

Образование:

1. Колледжосуществляет подготовку специалистов на уровне среднего специального образованияпо дневной форме обученияна основе общего базового образования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Дирижирование (по направлениям)

1. Направление специальности "Дирижирование"(академический хор)

· Инструментальное исполнительство (по направлениям)

1. Направление специальности "Инструментальное исполнительство" (фортепиано)

2. Направление специальности "Инструментальное исполнительство" (оркестровые струнно-смычковые инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа))

3. Направление специальности "Инструментальное исполнительство" (оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты))

4. Направление специальности "Инструментальное исполнительство" (инструменты народного оркестра (по видам инструментов: цимбалы, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон))

· Музыковедение

1. Направление специальности "Музыковедение"

2. Гимназия(5-9 классы), обеспечивает обучение и воспитание на второй ступени общего среднего образования:

· В области музыкально-хорового искусства

1. "Дирижирование (академический хор)" (для мальчиков)

· В области музыкально-инструментального искусства

1. "Фортепиано".

2. "Струнно-смычковые инструменты" (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)

3. "Духовые и ударные инструменты" (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ударные инструменты)

4. "Народные инструменты" (цимбалы, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)

3. Начальная школа(2-4 классы), обеспечивает обучение и воспитание на первой ступени общего среднего образования:

· В области музыкально-хорового искусства

1. "Академическое хоровое пение" (для мальчиков)

· В области музыкально-инструментального искусства

1. "Фортепиано"

2. "Струнно-смычковые инструменты" (скрипка, виолончель, арфа).

3. "Духовые инструменты" (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон)

4. "Народные инструменты" (цимбалы, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)

4. Подготовительное отделение (для детей 5-6 лет), цель которого — выявление одаренных детей и повышение уровня их подготовки для поступления в начальную школу:

· В области музыкально-хорового искусства

1. "Академическое хоровое пение" (для мальчиков).

· В области музыкально-инструментального искусства

1. "Фортепиано".

2. "Струнно-смычковые инструменты" (скрипка, виолончель, арфа).

3. "Духовые инструменты" (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон).

4. "Народные инструменты" (цимбалы, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон).

32. УО "Минский государственный музыкальный колледж имени М.И. Глинки"

Адрес: 220035, г. Минск, ул. Грибоедова, 22

Телефоны: (017) 203-52-72

Сайт: https://glinka-edu.by

E-mail:reception@glinka-edu.by

В 1924 году был открыт "Минский музыкальный техникум". В 1928 году на базе хора техникума была создана Белорусская государственная капелла под руководством Г.Р. Ширмы, которая в настоящее время носит его имя.В 1930 году на базе оперного класса техникума возникла Белорусская студия оперы и балета, а в 1933 году на ее основе открылся Государственный театр оперы и балета.В 1930 году преимущественно из педагогов и учащихся техникума был сформирован симфонический оркестр при радиокомитете. Позднее, в 1937 году, оркестр вошел в состав организованной тогда филармонии, а с 1961 года стал называться Государственным симфоническим.В 1932 году результатом большой подготовительной работы коллектива музыкального техникума стало открытие Белорусской государственной консерватории им. А.В. Луначарского (ныне – Белорусская государственная академия музыки). В 1937 году техникум был реорганизован в Минское музыкальное училище.В 1957 году училищу было присвоено имя великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. В 2011 году учебное заведение было переименовано в учреждение образования "Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки".

Образование:

Колледжосуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего базовогообразования (ОБО – 9 классов) по специальностям:

· Дирижирование

1. Специализация "Академический хор". Квалификация "Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

2. Специализация "Народный хор". Квалификация "Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

· Инструментальное исполнительство

1. Специализация "Фортепиано". Квалификация "Артист оркестра, ансамбля. Концертмейстер. Учитель"

2. Специализация "Оркестровые струнно-смычковые инструменты". Квалификация "Артист оркестра, ансамбля. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

3. Специализация "Оркестровые духовые и ударные инструменты". Квалификация "Артист оркестра, ансамбля. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

4. Специализация "Инструменты народного оркестра". Квалификация "Артист оркестра, ансамбля. Руководитель творческого коллектива. Учитель"

· Искусство эстрады

1. Специализация "Инструментальная музыка". Квалификация "Руководитель эстрадного коллектива. Учитель. Артист"

· Музыковедение

1. Квалификация "Учитель"

Колледжосуществляет подготовку на уровне среднего специального образования по дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальности:

· Пение академическое

1. Квалификация "Артист хора, ансамбля. Руководитель вокальной студии. Учитель"

33. УО "Республиканское государственное училище олимпийского резерва"

Адрес: 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 55/1

Телефоны: (017) 219-32-41

E-mail:rguor@tut.by

В 1966 году на базе школы-интерната № 7 г. Минска была основана Республиканская общеобразовательная школа-интернат со спортивной направленностью.В 1971 году школа-интернат со спортивной направленностью реорганизована в Республиканскую общеобразовательную школу-интернат спортивного профиля.В 1989 г. Республиканская общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля преобразована в Минское училище олимпийского резерва № 1 и передана в ведение Государственного комитета БССР по физической культуре и спорту. В 1991 году Минское училище олимпийского резерва № 1 переименовано в Республиканское училище олимпийского резерва. В 2004 году Республиканское училище олимпийского резерва переименовано в Учреждение образования "Республиканское государственное училище олимпийского резерва".

Образование:

Учреждение образования осуществляет подготовкуна уровне среднего специального образованияпо дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов):

· Спортивно-педагогическая деятельность

1. Специализация"Спортивно-педагогическая деятельность". Квалификация "Тренер по виду спорта"

34. УО "Минская государственная областная школа-училище олимпийского резерва"

Адрес: 220056, г. Минск ул. Героев 120-й дивизии д. 11

Телефоны: (017) 227-70-48, (017) 394-59-50

Сайт: https://mgouor.by

E-mail:mgouor@tut.by

Минское государственное областное училище олимпийского резерва создано в декабре 1988 года. В 2013 году училище переименовано в Учреждение образования "Минская государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва".

Образование:

Учреждение образования осуществляет подготовку резерва национальных команд Республики Беларусь, спортсменов; предоставляет возможность получения общего среднего образования(6-11 классы). Так же "Минская государственная областная школа-училище олимпийского резерва" осуществляет подготовку среднего специального образованияпо дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов)по специальности:

· Спортивно-педагогическая деятельность

1. Квалификация "Тренер по виду спорта"

35. УО "Минское государственное городское училище олимпийского резерва"

Адрес: 220103, г. Минск, ул. Седых, 42

Телефоны: (017) 281-41-33

Сайт: http://mgguor.by

E-mail:mgguor_pr@mail.ru

"Минское государственное городское училище олимпийского резерва" начало функционировать было создано 1 сентября 2004 года.

Образование:

В 10-е, 11-е классы и на 1-й курс принимаются лица, входящие в состав национальных (сборных) команд Республики Беларусь, имеющие рекомендации федераций по видам спорта и спортивных организаций, а также лица, имеющие высокий спортивный уровень подготовки, соответствующую спортивную квалификацию.

Без вступительных экзаменов на 1-й курс принимаются победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира, Европы, Беларуси, международных соревнований, в первую очередь выпускники 11-го класса МГГУОР.

Учреждение образования осуществляет подготовку на уровне среднего специального образованияпо дневной форме обучения на основе общего среднего образования (ОСО – 11 классов) по специальности:

· Спортивно-педагогическая деятельность

1. Квалификация "Тренер по виду спорта"