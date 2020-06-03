Коллегия адвокатов призывает не путать реализацию законного избирательного права с несанкционированными акциями

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит президентская избирательная кампания, граждане так или иначе в нее вовлечены. Но не стоит путать реализацию законного избирательного права с участием в несанкционированных акциях. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

БРКА напоминает, что граждане в любой ситуации обязаны соблюдать законодательство. "Нарушать его, порочить честь и достоинство государства в целом и отдельных должностных лиц, оправдывая себя провокацией либо недозволенными методами по меньшей мере неразумно. Любые конфликты следует разрешать в правовом поле. Законодательство Беларуси обладает достаточно широким инструментарием для защиты прав физических и юридических лиц", - сказал Виктор Чайчиц.

Он обратил внимание на то, что в интернете появляется информация от отдельных юристов, которая подталкивает людей совершать правонарушения, а потом искать у них помощи и защиты. "Это недопустимо. Юристы, как и адвокаты, должны делать все возможное, чтобы предотвратить совершение необдуманных поступков, поскольку профессия юриста, как и профессия адвоката, имеет целью оказание юридической помощи, защиту прав и законных интересов граждан", - подчеркнул председатель коллегии адвокатов.

БРКА от имени адвокатского сообщества Беларуси в очередной раз призывает: прежде, чем совершать юридически значимые действия, следует обратиться к адвокату за разъяснением возможных негативных последствий. "Очевидно, что исправлять их с помощью правовых инструментов намного сложнее, чем предотвратить", - добавил Виктор Чайчиц.

Кроме того, он сделал акцент на том, что адвокатура - единственный правовой институт, который вправе на профессиональной основе оказывать людям квалифицированную юридическую помощь в целях защиты их прав, свобод и интересов. "Иными словами, только адвокат вправе консультировать физических лиц на профессиональной основе, и только он несет ответственность за правильность предоставленной консультации", - пояснил Виктор Чайчиц. Любой человек на сайте БРКА может получить юридическую консультацию адвоката онлайн и бесплатно. Обратиться можно и в любую юридическую консультацию, адвокатское бюро, к любому адвокату, который работает индивидуально.

Председатель БРКА напомнил, что в свое время с помощью адвокатуры были сняты многие недопонимания, связанные с реализацией поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. "Мы обратились в Минобороны и предложили проконсультировать призывников. В итоге удалось развеять многие заблуждения и, думаю, тем самым, удержать молодых людей от обращения в сомнительные фирмы, которые обещают "отмазать" от армии", - считает председатель БРКА.-0-