Коллегия ЕЭК посчитала избыточной дополнительную сертификацию спортинвентаря в России

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о дополнительной сертификации спортивного инвентаря, применяемой в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сейчас к инвентарю для спортивных игр, включая ворота для футбола, гандбола, мини-футбола и хоккея на траве; сейфам, в том числе депозитным и индивидуальным; сейфовым замкам и замкам для защитных конструкций, а также солнцезащитным очкам национальным российским законодательством установлены обязательные требования по оценке соответствия, - пояснили в ЕЭК. - Но правом Евразийского экономического союза определено, что страны ЕАЭС не должны устанавливать в своем законодательстве требования к товарам, которые не входят в специальный союзный единый перечень продукции. В перечне названных видов товаров нет".

В связи с этим Коллегия ЕЭК пришла к выводу, что установление требований по обязательной оценке соответствия спортинвентаря расходится с положениями пункта 1 статьи 52 Договора о ЕАЭС.

"Принято решение о снятии дополнительных требований по сертификации в России", - добавили в ЕЭК.-0-