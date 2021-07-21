21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке Л. коллегия Минздрава приостановила с 26 июля (сроком на две недели) действие лицензии центра на некоторые виды работ и услуг", - сообщили в пресс-службе.

Поясняется, что специалисты центра сейчас не имеют права оказывать медицинские услуги по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике. Также это касается осуществления всех оперативных вмешательств (в том числе с анестезиологическим обеспечением).

Пациентка, которой в центре некачественно оказали медицинскую помощь, обратилась в Министерство здравоохранения. Во время служебного расследования стало известно, что ранее она уже обращалась в "Нордин" с жалобами на осложнения, возникшие в результате оперативного вмешательства. "Представители медцентра халатно отнеслись к жалобе, не дали разъяснения пациентке по волнующим ее вопросам и не в должной мере организовали оказание ей медицинской помощи по устранению возникших последствий после проведенной операции", - отметили в Минздраве.

Служебное расследование выявило недостатки в оказании медпомощи. В соответствии с решением лечебно-контрольного совета (ЛКС) Минздрава, качество оказанной пациентке медицинской помощи в медцентре "Нордин" признано недостаточным.

В пресс-службе добавили: вопрос о возможности возобновить работы и услуги по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике и в плане проведения всех оперативных вмешательств (в том числе с анестезиологическим обеспечением) рассмотрят на очередном ЛКС Минздрава после проведения проверки устранения выявленных нарушений.-0-