Коллектив Минюста подготовил музыкальное поздравление по случаю Дня народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Минюста подготовил музыкальное поздравление для всех белорусов по случаю Дня народного единства, сообщает БЕЛТА.

На легендарную музыку Булата Окуджавы заместитель начальника отдела исполнения международных договоров Минюста Татьяна Котенева написала слова, а вместе с ней эту песню исполнили заместитель министра юстиции Наталья Филиппова и пресс-секретарь Ольга Шибко. Помогало в видеосъемке общественное объединение "Белорусская федерация беспилотной авиации".

По словам министра юстиции Олега Слижевского, этот праздник дает возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. "У нас с вами одна Родина - Беларусь. Мы ответственны за ее настоящее и будущее. В решающие моменты истории именно народное единство помогало защищать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных свершений. Наша общая задача сегодня - сберечь и приумножить бесценное наследие. Единство белорусского народа, целостность нашего государства - это залог гармонии и развития Республики Беларусь", - говорится в его поздравлении.-0-